Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Російська нафта живить паливний бум Індії: експорт б'є рекорди

 

Індійські нафтопереробні заводи нарощують експорт бензину і дизеля до найвищого рівня за останні кілька років завдяки розширенню потужностей з переробки сирої нафти, третина якої з РФ, і збільшенню частки етанолу в бензині на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Індія, яка отримує приблизно третину своєї сирої нафти з Росії, збільшує переробку і направляє надлишкові обсяги на експорт. Зростання експорту допоможе задовольнити зимовий попит Європи на опалювальне паливо і підтримає прибутковість індійських НПЗ, які після початку санкцій ЄС і США проти Москви в лютому 2022 року почали купувати російську нафту зі знижкою.

Вашингтон звинувачував Індію в наживі на різниці цін, адже вона купує дешевшу російську нафту і продає перероблене паливо за вищими цінами. Індія у відповідь заявила, що її закупівлі сприяли стабільності ринку.

За оцінками консалтингової компанії Wood Mackenzie, цього року переробка сирої нафти в Індії зросте на 130-160 тис. барелів на добу - до приблизно 5,51 млн барелів на добу. Експорт бензину може досягти рекордних близько 400 тис. барелів на добу.

Представник одного з індійських НПЗ, який побажав залишитися неназваним через політику компанії, пояснив, що експорт зростає також через сезонне зниження внутрішнього попиту під час сезону дощів і меншу кількість планових ремонтів.

За даними компанії Kpler, у 2025 році експорт бензину з Індії може становити близько 387 тис. барелів на добу, переважно в країни Азії.

"Зростання експорту бензину підтримує збільшення частки етанолу в бензині на внутрішньому ринку", - зазначила аналітик Wood Mackenzie Пріті Мехта. У 2024 році частка етанолу в бензині в Індії досягла 20% проти 12% у 2023-му.

Провідні індійські переробники, серед яких Reliance Industries і Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL), нарощують експорт, щоб скористатися високою рентабельністю на азійському ринку бензину, яка з початку року зросла на 51% - до приблизно 11-12 доларів за барель.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Індія, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4105
  0,0325
 0,08
EUR
 1
 48,6573
  0,1439
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 08:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9729  0,08 0,19 41,6236  0,04 0,09
EUR 48,3086  0,14 0,29 49,0386  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4500  0,03 0,07 41,4800  0,03 0,07
EUR 48,6650  0,20 0,42 48,6850  0,21 0,44

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес