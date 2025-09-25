Очільник МАГАТЕ Гроссі хоче стати генсеком ООН - Bloomberg

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі хоче обійняти посаду генерального секретаря ООН.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Наприкінці серпня Гроссі прибув до Вашингтона, щоб поінформувати високопосадовців про Іран. Однак неофіційно він використав цю поїздку, щоб дати зрозуміти те, що багато дипломатів давно підозрювали: він хоче обійняти керівну посаду в Організації Об'єднаних Націй, йдеться у матеріалі.

Під час пресконференції після зустрічей із держсекретарем США Марко Рубіо та спецпосланцем американського президента Стівом Віткоффом голова МАГАТЕ став першою людиною, яка публічно підтвердила, що є кандидатом на посаду наступника чинного генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша.

«Цим він (Гроссі - ред.) розпочав перегони, у яких рух MAGA протистоїть решті світу», - пише Bloomberg.

На тлі того, що ООН переживає найгіршу кризу з моменту свого заснування вісім десятиліть тому, Гроссі позиціонує себе як прагматичного дипломата, здатного зберегти фінансування з боку США. Перед Гроссі постає виклик переконати країни, налаштовані на реформи, у своїй здатності здійснити значущі зміни, такі як обмеження права вето постійних членів Ради Безпеки.

«Від того, як він балансуватиме, залежатимуть його шанси стати генеральним секретарем (ООН - ред.) у 2027 році», - йдеться у матеріалі.

Одним із тих, хто може його підтримувати, є президент Аргентини Хав'єр Мілей, який у вівторок зустрівся із президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Два президенти - геополітичні союзники і затяті скептики ООН - мали обговорити зусилля Вашингтона, спрямовані на допомогу південноамериканській країні у запобіганні новій фінансовій кризі.

Тим часом сам Гроссі відкинув припущення про те, що він є кандидатом від Сполучених Штатів, додавши, що він також обговорив свою кандидатуру з дипломатами з Євросоюзу, Індії, Японії, Нігерії та Пакистану.

«Мені потрібна підтримка усіх», - сказав Гроссі в інтерв'ю представнику ООН.

Десяток високопоставлених дипломатів та чиновників МАГАТЕ заявили на умовах анонімності, що стратегія Гроссі залежить від потужної підтримки з боку адміністрації Трампа та її союзників. Всередині МАГАТЕ співробітники описують Гроссі як надзвичайно практичного менеджера, доступного у будь-який час, який приділяє увагу найдрібнішим деталям.

У матеріалі йдеться, що, окрім роботи на посаді генсекретаря ООН, Гроссі має намір залишитися на посаді голови МАГАТЕ.

Як повідомляв Укрінформ, Агентство Організації Об'єднаних Націй, яке займається проблемою пандемії ВІЛ/СНІДу, може закритися до кінця наступного року у зв'язку з реструктуризацією ООН через брак фінансування.