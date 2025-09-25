Фінансові новини
США готові повністю замінити російські газ і нафту для Європи - міністр енергетики
09:02 25.09.2025 |
Міністр енергетики США Кріс Райт запевнив, що Сполучені Штати готові замістити весь російський газ та усі російські нафтопродукти, що надходять до Європи.
Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю Fox News.
«У Європі вживають заходів для заміщення російських енергоносіїв. Можливо, не так швидко, як нам хотілося б. Сьогодні Америка готова замістити весь російський газ, що надходить до Європи, та усі російські нафтопродукти», - зазначив Райт.
Він розповів, що протягом шести днів зустрічався із європейськими лідерами, запевняючи їх у тому, що Сполучені Штати мають можливості та готові задовольнити енергетичні потреби їхніх країн.
«На порядку денному президента Трампа - мир. І щоб досягти миру, ми маємо змусити Путіна голодувати», - наголосив Райт.
Коментуючи терміни, у які Європейський Союз планує повністю відмовитися від імпорту російського скрапленого природного газу, міністр енергетики США вказав на потребу пришвидшити цей процес.
«Оскільки газ, який не надходить до Європи і який не продається у Європі, не може бути переміщений в інше місце, особливо газ, що транспортується трубопроводом. Це просто втрачені прибутки для Путіна. Це зменшує його можливості вести війну. Тож, так, наша мета - рухатися набагато швидше», - резюмував американський високопосадовець.
