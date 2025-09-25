Фінансові новини
- |
- 25.09.25
- |
- 11:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп стає неймовірно нетерплячим щодо росіян, - Венс
08:55 25.09.2025 |
Президент США Дональд Трамп стає неймовірно нетерплячим щодо росіян. Він впевнений, що війна проти України шкодить Росії.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.
"Трамп реагує на реальність на землі, він стає неймовірно нетерплячим щодо до росіян", - сказав Венс.
За його словами, президент США "бачить цифри" і переконаний, що війна шкодить Росії.
Віцепрезидент США зазначив, що Трамп не змінював своєї позиції щодо повномасштабної війни в Україні, однак дав росіянам чітко зрозуміти, що на них чекатиме за умови відмови від мирного врегулювання.
"Якщо росіяни відмовляться вести мирні переговори щодо України - це буде дуже погано для їхньої країни", - наголосив Венс.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%
ТОП-НОВИНИ
|WSJ дізналось, що стоїть за зміною риторики Трампа щодо України
|У ЄС кажуть, що «репараційний кредит» для України може скласти до 130 мільярдів євро
|Дрони знову атакували великий нафтохімічний комплекс «Газпрому» в Башкортостані
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Ірландія виділить Україні 35 мільйонів євро для підтримки населення
|Російська нафта живить паливний бум Індії: експорт б'є рекорди
|Очільник МАГАТЕ Гроссі хоче стати генсеком ООН - Bloomberg
|Угорщина почала тестувати потужність нафтопроводу з Хорватії: поки що незадоволена
|США підтримають Аргентину фінансами: йдуть переговори про валютний своп на $20 млрд
|США готові повністю замінити російські газ і нафту для Європи - міністр енергетики
Бізнес
|Алгоритм TikTok після продажу буде контролювати американська компанія
|Фонд Воррена Баффета виходить з BYD після 17 років інвестицій
|Норвезька компанія представила технологію, яка перетворює пустелю на родючий ґрунт
|У США 50% жителів сприймають ШІ як загрозу для людей — Pew Research
|Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
|Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI