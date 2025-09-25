Авторизация

Трамп стає неймовірно нетерплячим щодо росіян, - Венс

 

Президент США Дональд Трамп стає неймовірно нетерплячим щодо росіян. Він впевнений, що війна проти України шкодить Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Трамп реагує на реальність на землі, він стає неймовірно нетерплячим щодо до росіян", - сказав Венс.

За його словами, президент США "бачить цифри" і переконаний, що війна шкодить Росії.

Віцепрезидент США зазначив, що Трамп не змінював своєї позиції щодо повномасштабної війни в Україні, однак дав росіянам чітко зрозуміти, що на них чекатиме за умови відмови від мирного врегулювання.

"Якщо росіяни відмовляться вести мирні переговори щодо України - це буде дуже погано для їхньої країни", - наголосив Венс.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

