Очікувана тривалість життя в ЄС сягнула рекордних 81,7 року

 

Середня очікувана при народженні тривалість життя в країнах Європейського союзу в 2024 році становила 81,7 року, збільшившись на 0,3 року порівняно з 2023 роком, повідомило статистичне управління ЄС.

Водночас показник сягнув рекорду з початку ведення розрахунків у 2002 році, відтоді він зріс на 4,1 року.

Серед держав Євросоюзу найдовша тривалість життя очікується в Італії та Швеції (84,1 року), а також в Іспанії (84 роки). Загалом у 15 країнах цей показник перевищує середній по ЄС рівень.

Найменші терміни в Болгарії (75,9 року), Румунії (76,6 року) і Латвії (76,7 року).

При цьому скорочення очікуваної тривалості життя торік було зафіксовано лише в Нідерландах - на 0,2 року (до 82 років).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

