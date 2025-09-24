Фінансові новини
Очікувана тривалість життя в ЄС сягнула рекордних 81,7 року
15:46 24.09.2025
Середня очікувана при народженні тривалість життя в країнах Європейського союзу в 2024 році становила 81,7 року, збільшившись на 0,3 року порівняно з 2023 роком, повідомило статистичне управління ЄС.
Водночас показник сягнув рекорду з початку ведення розрахунків у 2002 році, відтоді він зріс на 4,1 року.
Серед держав Євросоюзу найдовша тривалість життя очікується в Італії та Швеції (84,1 року), а також в Іспанії (84 роки). Загалом у 15 країнах цей показник перевищує середній по ЄС рівень.
Найменші терміни в Болгарії (75,9 року), Румунії (76,6 року) і Латвії (76,7 року).
При цьому скорочення очікуваної тривалості життя торік було зафіксовано лише в Нідерландах - на 0,2 року (до 82 років).
