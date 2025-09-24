Авторизация

У Британії – перше затримання через кібератаку, що зашкодила низці аеропортів Європи

 

У Сполученому Королівстві заявили про затримання підозрюваного у причетності до машстабної кібератаки минулої п'ятниці, через яку у чотирьох європейських аеропортах не працювала електронна система реєстрації на рейси.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У середу поліція Британії оголосила про затримання першого підозрюваного у рамках розслідування кібератаки проти Collins Aerospace, компанії, що забезпечує роботу систем реєстрації на рейс у багатьох аеропортах.

У Національному агентстві з питань злочинності оголосили, що чоловіка віком за 40 років затримали ще у вівторок за підозрами у зловмисному використанні комп'ютерних систем, та згодом випустили з-під варти під певні умови.

Нагадаємо, через кібератаку низка європейських аеропортів - Лондона, Брюсселя та Берліна - у суботу, 20 вересня змушені були вручну реєструвати пасажирів на рейс, багато рейсів скасували або затримали.
Ключові теги: Британія
 

