24.09.25
17:09
RSS
мапа сайту
У Британії – перше затримання через кібератаку, що зашкодила низці аеропортів Європи
14:43 24.09.2025 |
У Сполученому Королівстві заявили про затримання підозрюваного у причетності до машстабної кібератаки минулої п'ятниці, через яку у чотирьох європейських аеропортах не працювала електронна система реєстрації на рейси.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
У середу поліція Британії оголосила про затримання першого підозрюваного у рамках розслідування кібератаки проти Collins Aerospace, компанії, що забезпечує роботу систем реєстрації на рейс у багатьох аеропортах.
У Національному агентстві з питань злочинності оголосили, що чоловіка віком за 40 років затримали ще у вівторок за підозрами у зловмисному використанні комп'ютерних систем, та згодом випустили з-під варти під певні умови.
Нагадаємо, через кібератаку низка європейських аеропортів - Лондона, Брюсселя та Берліна - у суботу, 20 вересня змушені були вручну реєструвати пасажирів на рейс, багато рейсів скасували або затримали.
