«10-20 літрів в одні руки»: В Росії обмежують продаж бензину через атаки українських дронів по НПЗ

В російських регіонах автозаправні станції почали обмежувати відпуск бензину "в одні руки" до 10-20 літрів або тимчасово переходять на продаж лише дизпального.

У російському Незалежному паливному союзі (НПС) пояснюють це спробою утримати мережі від закриття на тлі дефіциту палива, повідомляє The Moscow Times.

Наявність обмежень підтверджують учасники ринку в Московській, Ленінградській, Рязанській і Нижньогородській областях РФ. Обмеження запровадили і вертикально інтегровані компанії: "Лукойл" на окремих АЗС у Москві заборонив продаж бензину в каністрах і призупинив обслуговування паливних карт на частині заправок у Нижньому Новгороді.

За даними НПС, загалом дефіцит бензину зафіксовано у 21 регіоні Росії.

Його причиною російські експерти називають удари українських дронів по НПЗ, через що не менше п'яти заводів частково або повністю зупинилися, а переробка нафти впала на 17% або на 1,1 млн барелів на добу. З початку року біржові ціни на бензин у Росії зросли на 40-50%.

У відповідь уряд РФ доручив запускати резервні потужності, коригувати графіки ремонтів і вручну регулювати залізничні перевезення пального. Профільні відомства обговорюють продовження заборони на експорт бензину та запровадження заборони на експорт дизелю для всіх учасників ринку до кінця року. Наразі заборона на експорт бензину діє до 30 вересня.