Фінансові новини
- |
- 24.09.25
- |
- 17:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«10-20 літрів в одні руки»: В Росії обмежують продаж бензину через атаки українських дронів по НПЗ
14:20 24.09.2025 |
В російських регіонах автозаправні станції почали обмежувати відпуск бензину "в одні руки" до 10-20 літрів або тимчасово переходять на продаж лише дизпального.
У російському Незалежному паливному союзі (НПС) пояснюють це спробою утримати мережі від закриття на тлі дефіциту палива, повідомляє The Moscow Times.
Наявність обмежень підтверджують учасники ринку в Московській, Ленінградській, Рязанській і Нижньогородській областях РФ. Обмеження запровадили і вертикально інтегровані компанії: "Лукойл" на окремих АЗС у Москві заборонив продаж бензину в каністрах і призупинив обслуговування паливних карт на частині заправок у Нижньому Новгороді.
За даними НПС, загалом дефіцит бензину зафіксовано у 21 регіоні Росії.
Його причиною російські експерти називають удари українських дронів по НПЗ, через що не менше п'яти заводів частково або повністю зупинилися, а переробка нафти впала на 17% або на 1,1 млн барелів на добу. З початку року біржові ціни на бензин у Росії зросли на 40-50%.
У відповідь уряд РФ доручив запускати резервні потужності, коригувати графіки ремонтів і вручну регулювати залізничні перевезення пального. Профільні відомства обговорюють продовження заборони на експорт бензину та запровадження заборони на експорт дизелю для всіх учасників ринку до кінця року. Наразі заборона на експорт бензину діє до 30 вересня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Мінекономіки РФ погіршило економічні прогнози. Їх опублікували, а потім видалили росЗМІ
|Призов до армії РФ триватиме безперервно – Держдума ухвалює законопроєкт
|Словаччина планує приєднатися до ініціативи ЄС «стіна дронів»
|У ЄС планують створити «стіну дронів» протягом року, але повноцінна оборонна мережа потребує більше часу
|ЄС збирається припинити імпорт російської нафти в Угорщину і Словаччину за допомогою мит
|Угорщина й Сербія можуть залишитися без російського газу: Болгарія хоче припинити транзит
|Угорщина не припинить купувати російську нафту навіть на прохання Трампа – Сійярто
Бізнес
|Норвезька компанія представила технологію, яка перетворює пустелю на родючий ґрунт
|У США 50% жителів сприймають ШІ як загрозу для людей — Pew Research
|Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
|Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI
|Уряд США хоче, щоб Google продала частину бізнесу онлайн-реклами
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT