«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року

Амбітна місія NASA з повернення астронавтів на Місяць вперше з 1972-го може стартувати вже 5 лютого 2026 року, якщо все піде за планом.

"Ми всі отримали місце в першому ряду історії: ми повертаємось на Місяць вперше за понад 50 років", - заявила 23 вересня на пресконференції Лакіша Хокінс, в.о. адміністратора NASA з розробки дослідницьких систем.

Космічна агенція відводить на запуск місії приблизно по п'ять днів у лютому, березні та квітні. Найраніша дата припадає на 5 лютого, остання можлива - на 26 квітня.

"Хочемо наголосити, що безпека є нашим пріоритетом", - сказала Хокінс. "І тому, поки ми працюємо над підготовкою, завершуючи складання ракети, ми продовжуємо оцінювати, щоб переконатися, що зробимо все безпечно".

Artemis 2 стане першою пілотованою місією в межах програми Artemis, триватиме 10 днів і включатиме політ корабля Orion з екіпажем до Місяця і його повернення на Землю. Запуск корабля здійснюватиметься за допомогою мегаракети Space Launch System (SLS).

SLS - надважка двоступенева ракета-носій, що розробляється космічним агентством NASA з 2011 року замість нереалізованої Ares V, скасованої разом із програмою Constellation. Вона призначена для виведення корисного навантаження та пілотованих експедицій за межі навколоземної орбіти. Дизайн ракети затвердили ще у 2014 році й спочатку перший тестовий запуск планували здійснити ще у 2016 році, але терміни неодноразово змінювалися через неефективне управління, брак фінансування та численні технічні труднощі. Проєкт SLS виявився набагато дорожчим, ніж планувалося - розробка ракети коштувала американським платникам податків приголомшливих $11 мільярдів, а вартість одного запуску Orion на SLS складає аж $4,1 мільярда (з них $2,2 млрд - сама ракета, ще $0,57 - необхідні наземні витрати, а решта - вартість американських та європейських компонентів корабля Orion).

До складу екіпажу увійдуть чотири астронавти: три з NASA - командир місії Рейд Вайзман, пілот Віктор Гловер, астронавтка Крістіна Кох; а також астронавт Канадської космічної агенції Джеремі Хансен.

Астронавти місії Artemis 2

Artemis 2 слідує за першим випробувальним польотом Artemis 1, який запустив Orion на місячну орбіту в листопаді 2022 року та успішно повернув його на Землю приблизно через 4 тижні. Очікувалось, що наступна місія стартує цьогоріч, але NASA перенесла її після того, як подальші дослідження виявили, що тепловий екран космічного корабля обвуглився сильніше, ніж очікувалося, під час входження в атмосферу Землі.

Ракета SLS

Під час повернення в атмосферу абляційний матеріал розкладається та виділяє гази, які мали розсіюватися через пористий тепловий екран. Однак під час місії Artemis 1 гази накопичувалися швидше, ніж очікувалося, і цей тиск відривав шматки теплового екрана. Після вивчення та тестування проблеми інженери NASA вирішили, що якщо вони змінять траєкторію повернення корабля, то зможуть створити середовище, в якому гази не накопичуватимуться так сильно.

"Ми провели низку тестів, і вони підтвердили наше розуміння того, що відбувалось з покриттям", - каже Рік Хенфлінг з JSC, провідний директор польоту Artemis 2. "Тому траєкторія Artemis 2 не відтворюватиме те температурне середовище, яке сприяло підвищеному утворенню газів".

Додатково команда NASA розв'язала проблеми з витоками водню, які затримали запуск Artemis 1 (ракета злетіла з третьої спроби): були внесені модифікації на стартовому майданчику та скориговано процес заправки.

Ракета SLS для Artemis 2, побудована Boeing, перебуває "на останніх етапах складання" в одній з будівель Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді. До неї приєднані твердопаливні ракетні прискорювачі Northrop Grumman, а у "найближчі" тижні додадуть капсулу Orion та її адаптер. NASA очікує продемонструвати повністю готову ракету у жовтні.

"Випробувальний політ не має однієї єдиної мети; їх багато", - каже Радіган. "Щоб назвати цю місію повністю успішною, нам потрібно пролетіти повз Місяць, безпечно доставити екіпаж додому та зустріти його з розпростертими обіймами".

Контекст і плани

Директиву, що ознаменувала повернення до програми з освоєння Місяця, підписав 11 грудня 2017 року Дональд Трамп. З того часу NASA запустила безліч ініціатив, націлених на досягнення ключових цілей та реалізацію амбітної місячної програми. На сьогодні в угодах Artemis беруть участь десять країн, зокрема й Україна.

Врешті-решт посадити людей на Місяць, чого не відбувалось з часів місії Аполлон-17 у 1972 році має місія Artemis III. Згідно з попередніми планами, два з чотирьох астронавтів (і жінка в їх числі), які вирушать до Місяця на кораблі Orion, мають пересісти на Starship і висадитись в районі південного полюса Місяця для виконання наукової програми, розрахованої на шість із гаком земних днів. Після виконання завдань вони повернуться на Orion та вирушать на Землю.

Artemis також передбачає будівництво на навколомісячній орбіті космічної станції Lunar Gateway, до якої стикуватимуться місячні посадкові модулі, що вже розробляються приватними компаніями. Спільну заяву про створення станції наприкінці 2017 року підписали NASA і роскосмос, однак у січні 2021 року росію виключили зі складу експертної групи проєкту. Паралельно космічна агенція займається розробкою "місяцемобілів", скафандрів та інших технологій, які використовуватимуться під час висадки й роботи людей на Місяці.