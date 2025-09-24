Фінансові новини
Акції європейських оборонних компаній зросли після заяв Трампа щодо війни в України
13:20 24.09.2025
Акції європейських компаній у середу, 24 вересня, відкрилися зниженням, але оборонний сектор показав зростання після останніх коментарів президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні. Про це пише CNBC.
Індекс Stoxx Europe Aerospace and Defense виріс на 1,1%. Найбільше подорожчали шведська компанія Saab (+5%), німецький виробник танкових запчастин Hensoldt (+4,5%) та шведська MilDef Group (+3,4%).
Трамп заявив, що Україна може відновити контроль над усією своєю територією за підтримки ЄС та НАТО.
Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН він також підтримав право країн НАТО збивати будь-які російські літаки, що порушують їх повітряний простір.
Водночас інвестори стурбовані ринком у глобальному масштабі. Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив, що ціни на активи, включно з акціями, перебувають на завищеному рівні.
На азійських ринках акції вночі падали, тоді як ф'ючерси на американські акції залишалися стабільними.
