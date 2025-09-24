Фінансові новини
- |
- 24.09.25
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міністерство фінансів Росії запропонувало законопроєкт про підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%
11:59 24.09.2025 |
Про це повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на прес-реліз відомства.
Ставку податку підвищать з 1 січня 2026 року.
У Мінфіні РФ зазначили, що "кошти, які принесе підвищення податку на додану вартість (ПДВ), в першу чергу призначені для забезпечення фінансування оборони і безпеки".
Раніше повідомляли, що проєкт бюджету РФ планують подати до парламенту 29 вересня. Його ключові параметри узгоджуються з Путіним заздалегідь і навряд чи будуть істотно змінені під час формального розгляду в Держдумі.
Росія, яка вже четвертий рік веде війну проти України, цього року підвищила податки на доходи фізичних осіб і корпоративні податки. Однак уряду все одно довелося втричі збільшити прогноз дефіциту федерального бюджету до 1,7% від валового внутрішнього продукту (ВВП) у травні.
За словами анонімного чиновника, якого цього місяця цитували державні ЗМІ, тепер очікується, що цей показник буде перевищено. Також під загрозою опиняється і плановий дефіцит у 0,9% ВВП на 2026 рік, закладений у торішньому бюджетному законі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Акції європейських оборонних компаній зросли після заяв Трампа щодо війни в України
|Міністерство фінансів Росії запропонувало законопроєкт про підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%
|ЗМІ: прем’єр Франції готовий розглянути підвищення податків для найзаможніших
|Reuters: Exxon зробила крок до компенсації $4,6 млрд за втрачені в Росії активи
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|Уряд Іспанії схвалив повне ембарго на поставки зброї Ізраїлю
Бізнес
|Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
|Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI
|Уряд США хоче, щоб Google продала частину бізнесу онлайн-реклами
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян