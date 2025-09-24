Міністерство фінансів Росії запропонувало законопроєкт про підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%

Про це повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на прес-реліз відомства.

Ставку податку підвищать з 1 січня 2026 року.

У Мінфіні РФ зазначили, що "кошти, які принесе підвищення податку на додану вартість (ПДВ), в першу чергу призначені для забезпечення фінансування оборони і безпеки".

Раніше повідомляли, що проєкт бюджету РФ планують подати до парламенту 29 вересня. Його ключові параметри узгоджуються з Путіним заздалегідь і навряд чи будуть істотно змінені під час формального розгляду в Держдумі.

Росія, яка вже четвертий рік веде війну проти України, цього року підвищила податки на доходи фізичних осіб і корпоративні податки. Однак уряду все одно довелося втричі збільшити прогноз дефіциту федерального бюджету до 1,7% від валового внутрішнього продукту (ВВП) у травні.

За словами анонімного чиновника, якого цього місяця цитували державні ЗМІ, тепер очікується, що цей показник буде перевищено. Також під загрозою опиняється і плановий дефіцит у 0,9% ВВП на 2026 рік, закладений у торішньому бюджетному законі.