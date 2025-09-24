Авторизация

ЗМІ: прем’єр Франції готовий розглянути підвищення податків для найзаможніших

 

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню на тлі необхідності зменшувати дефіцит бюджету та шукати порозуміння з профспілками готовий розглянути запровадження підвищеного оподаткування для найзаможніших.

Про це з посиланням на джерела повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

За словами неназваних джерел, Лекорню вирішив розглянути запровадження підвищеного оподаткування для найзаможніших громадян і підприємств з найвищими доходами для додаткових надходжень до бюджету і зменшення державного боргу.

В урядових колах виникає консенсус щодо того, що такий крок стає неминучим.

"Мова не про те, чи Бернар Арно (французький мільярдер - Ред.) заплатить - питання стоїть про те, як саме", - зазначив співрозмовник з оточення прем'єра.

Ідея підвищеного оподаткування для надзаможних має широку суспільну підтримку і це одна з вимог, які висувають до прем'єра ліві партії та профспілки.

У середу 24 вересня Лекорню має зустрічатися з представниками восьми профспілкових організацій, які погрожують новими масштабними страйками, якщо до їхніх вимог не дослухаються.

Нагадаємо, в МВС Франції нарахували понад 500 тисяч осіб на демонстраціях 18 вересня. Місцями акції супроводжувались сутичками, у зв'язку з ними затримали понад 300 осіб.

Страйк скликали як протест проти проєкту бюджету уряду на 2026 рік із заходами економії.

Більшість французів не вірять, що Лекорню вдасться вирішити проблему, з якою не впорався його попередник - знайти компроміс із фракціями у парламенті, щоб затвердити бюджет і не отримати вотуму недовіри.

Ключові теги: Франція
 

