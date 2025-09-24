Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters: Exxon зробила крок до компенсації $4,6 млрд за втрачені в Росії активи

 

Американський нафтовий гігант Exxon Mobil і російська держкомпанія "Роснєфть" підписали незобов'язальну угоду, що допоможе Exxon відшкодувати $4,6 млрд, списаних через вихід із російського нафтогазового проєкту "Сахалін-1". Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

Агентство називає угоду попереднім кроком до відновлення комерційних відносин між США і Росією, хоча сумнівається в подальшому прогресі через небажання РФ "мирного врегулювання в Україні".

Наприкінці серпня Reuters писало, що під час візитів спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви обговорювалося повернення Exxon у "Сахалін-1", а також постачання обладнання США на проєкт Новатеку "Арктик LNG-2", що перебуває під американськими санкціями.

За словами джерел агентства, ці теми коротко порушували в Анкориджі під час зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про секретні переговори Exxon із Роснєфтью про повернення в "Сахалін-1" писала і The Wall Street Journal.

Минулого тижня головний виконавчий директор Exxon Mobil Деррен Вудс в інтерв'ю Financial Times не підтвердив, що його компанія повернеться в Росію. Переговори з російською владою тривають, сказав він, але стосуються тільки повернення експропрійованих активів на $4,6 млрд, а не нових інвестицій.

Exxon отримала дозвіл на переговори з Роснефтью як за адміністрації президента США Трампа, так і колишнього президента Джо Байдена. Переговори про відшкодування збитків ведуться з 2023 року, заявив глава Exxon.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0510  0,03 0,07 41,5858  0,04 0,09
EUR 48,4487  0,04 0,09 49,1526  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,04 0,08 41,4000  0,05 0,12
EUR 48,7050  0,16 0,34 48,7400  0,16 0,33

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес