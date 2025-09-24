Reuters: Exxon зробила крок до компенсації $4,6 млрд за втрачені в Росії активи

Американський нафтовий гігант Exxon Mobil і російська держкомпанія "Роснєфть" підписали незобов'язальну угоду, що допоможе Exxon відшкодувати $4,6 млрд, списаних через вихід із російського нафтогазового проєкту "Сахалін-1". Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

Агентство називає угоду попереднім кроком до відновлення комерційних відносин між США і Росією, хоча сумнівається в подальшому прогресі через небажання РФ "мирного врегулювання в Україні".

Наприкінці серпня Reuters писало, що під час візитів спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви обговорювалося повернення Exxon у "Сахалін-1", а також постачання обладнання США на проєкт Новатеку "Арктик LNG-2", що перебуває під американськими санкціями.

За словами джерел агентства, ці теми коротко порушували в Анкориджі під час зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про секретні переговори Exxon із Роснєфтью про повернення в "Сахалін-1" писала і The Wall Street Journal.

Минулого тижня головний виконавчий директор Exxon Mobil Деррен Вудс в інтерв'ю Financial Times не підтвердив, що його компанія повернеться в Росію. Переговори з російською владою тривають, сказав він, але стосуються тільки повернення експропрійованих активів на $4,6 млрд, а не нових інвестицій.

Exxon отримала дозвіл на переговори з Роснефтью як за адміністрації президента США Трампа, так і колишнього президента Джо Байдена. Переговори про відшкодування збитків ведуться з 2023 року, заявив глава Exxon.