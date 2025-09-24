Фінансові новини
- |
- 24.09.25
- |
- 13:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Reuters: Exxon зробила крок до компенсації $4,6 млрд за втрачені в Росії активи
10:34 24.09.2025 |
Американський нафтовий гігант Exxon Mobil і російська держкомпанія "Роснєфть" підписали незобов'язальну угоду, що допоможе Exxon відшкодувати $4,6 млрд, списаних через вихід із російського нафтогазового проєкту "Сахалін-1". Про це з посиланням на джерела пише Reuters.
Агентство називає угоду попереднім кроком до відновлення комерційних відносин між США і Росією, хоча сумнівається в подальшому прогресі через небажання РФ "мирного врегулювання в Україні".
Наприкінці серпня Reuters писало, що під час візитів спецпосланника Дональда Трампа Стіва Віткоффа до Москви обговорювалося повернення Exxon у "Сахалін-1", а також постачання обладнання США на проєкт Новатеку "Арктик LNG-2", що перебуває під американськими санкціями.
За словами джерел агентства, ці теми коротко порушували в Анкориджі під час зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про секретні переговори Exxon із Роснєфтью про повернення в "Сахалін-1" писала і The Wall Street Journal.
Минулого тижня головний виконавчий директор Exxon Mobil Деррен Вудс в інтерв'ю Financial Times не підтвердив, що його компанія повернеться в Росію. Переговори з російською владою тривають, сказав він, але стосуються тільки повернення експропрійованих активів на $4,6 млрд, а не нових інвестицій.
Exxon отримала дозвіл на переговори з Роснефтью як за адміністрації президента США Трампа, так і колишнього президента Джо Байдена. Переговори про відшкодування збитків ведуться з 2023 року, заявив глава Exxon.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Акції європейських оборонних компаній зросли після заяв Трампа щодо війни в України
|Міністерство фінансів Росії запропонувало законопроєкт про підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%
|ЗМІ: прем’єр Франції готовий розглянути підвищення податків для найзаможніших
|Reuters: Exxon зробила крок до компенсації $4,6 млрд за втрачені в Росії активи
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|Уряд Іспанії схвалив повне ембарго на поставки зброї Ізраїлю
Бізнес
|Вийшов процесор MediaTek Dimensity 9500: +32% продуктивності та +55% енергоефективності
|Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації
|Nvidia інвестує рекордні $100 мільярдів у дата-центри OpenAI
|Уряд США хоче, щоб Google продала частину бізнесу онлайн-реклами
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян