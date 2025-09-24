У Швейцарії знову дозволять мати подвійні прізвища після 12 років заборони

Швейцарський парламент остаточно схвалив поправки до Цивільного кодексу, які повертають можливість використання подвійного прізвища з невеликими змінами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tages-Anzeiger.

Схвалені Радою кантонів Швейцарії (верхньою палатою парламенту) зміни передбачають, що одружені пари або зареєстровані партнери знову зможуть обрати собі подвійне прізвище - з дефісом або без нього, а також самі обиратимуть порядок прізвищ у ньому.

Обмеження існуватиме для розлучених пар: вони не зможуть використовувати прізвище колишнього партнера чи партнерки у подвійному прізвищі.

Пропозиція ґрунтується на тезі, що одружені громадяни Швейцарії повинні мати можливість самостійно вирішувати, чи хочуть вони зберегти своє прізвище, взяти прізвище партнера або мати подвійне прізвище.

У Швейцарії подвійні прізвища існували до 2013 року, після чого були скасовані з запровадженням так званого принципу єдиного прізвища.

Зникнення подвійного прізвища неодноразово критикували представники й лівих, і правих політичних сил Швейцарії.

Згідно зі статистикою, в 90% випадків у швейцарських парах дружина бере прізвище чоловіка.

У 2024 році в Німеччині також дозволили людям у партнерстві чи шлюбі брати подвійне прізвище, хоча й із певними обмеженнями.