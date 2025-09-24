Фінансові новини
- 24.09.25
- 13:48
- RSS
- мапа сайту
Аргентинський песо завищений на 20% і залишається вразливим – аналітики
09:04 24.09.2025 |
Однією з найбільших проблем президента Аргентини Хав'єра Мілєя у стримуванні валютної кризи є переоцінка національної валюти - реальний курс песо до долара має бути меншим на 20-30%.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Barclays оцінює, що реальний курс має бути слабшим на 30% для стимулювання економіки. StoneX та брокер One618 говорять про завищення приблизно на 20%. Попри точкові розбіжності, аналітики погоджуються: песо має подешевшати.
Сильна валюта була ключем стратегії Мілєя разом із жорсткою економією для приборкання інфляції. За рік інфляція знизилася з понад 200% до 33,6%, однак песо поступово переоцінювався, що викликає занепокоєння в країні з історією різких девальвацій і дефолтів.
Ознаки тиску вже помітні: аргентинці частіше купують товари за кордоном, а відомі м'ясопереробні компанії імпортують яловичину, бо це вигідніше, ніж місцеве м'ясо. Економіка слабшає й через скорочення держвидатків.
Хоча останніми тижнями песо злегка просів під тиском інвесторів, експерти попереджають: потрібні сміливіші кроки, щоб виконати вимоги угоди з МВФ на $20 млрд. Для досягнення профіциту поточного рахунку в $10 млрд, за розрахунками One618, курс має становити 1 650-1 700 песо за долар (проти нинішніх 1 408).
