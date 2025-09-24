Фінансові новини
Опитування: рейтинг Трампа у США дещо просів на тлі економічних негараздів
08:55 24.09.2025
Рейтинг президента США Дональда Трампа за останні тижні дещо знизився на тлі стурбованості американців станом економіки та здатністю республіканців стримати зростання цін.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування Reuters/Ipsos.
Опитування, яке тривало 19-21 вересня, показало, що діяльність Трампа на посаді президента США схвалює 41% американців - нижче за 42% в опитуванні, проведеному 5-9 вересня.
Близько 54% респондентів сказали, що економіка США рухається в неправильному напрямку - на 1 відсотковий пункт більше, ніж у серпні (53%) і на 2 пункти більше, ніж у липні (52%).
Також з опитування Reuters/Ipsos випливає, що лише 35% респондентів схвалюють політику Трампа в економічній сфері, а 28% позитивно оцінюють його дії щодо вартості життя - на 1 пункт менше, ніж у попередніх опитуваннях.
Дональд Трамп повернувся до Білого дому цього року з обіцянкою покращити економіку. Останні дані свідчать, що у серпні у США рівень безробіття зріс до майже чотирирічного максимуму в 4,3%, а інфляція прискорилася.
Однак занепокоєння американців щодо економіки було ще вищим на початку року, коли Трамп погрожував агресивно запровадити тарифи на імпортні товари, що спричинило різке падіння цін на фондовому ринку.
Опубліковане минулого року опитування The Economist та YouGov зафіксувало найнижчий рейтинг схвалення Трампа за час його другого терміну - 39% проти 57%, які його не схвалюють.
Нагадаємо, наприкінці серпня опитування Квінніпекського університету показало, що всього 37% зареєстрованих виборців схвалюють роботу президента США.
США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
