24.09.25
13:48
Трамп і фон дер Ляєн погодилися скоротити доходи РФ від енергоресурсів
08:53 24.09.2025 |
Європа до 2027 року повністю відмовиться від російського викопного палива, заявила у вівторок, 23 вересня, очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН. На зустрічі вони дійшли згоди, що доходи РФ від торгівлі енергоресурсами необхідно швидко скоротити.
"Ми обговорили агресивну війну Росії проти України. Ми погодилися з необхідністю скоротити доходи Росії від викопного палива, і швидко. Саме це робить Європа нашим 19-м пакетом санкцій. Ми посилюємо тиск, забороняючи імпорт російського СПГ (скрапленого природного газу. - Ред.) на європейські ринки та націлюючись на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів та нафтопереробні заводи в третіх країнах. До 2027 року Європа остаточно покінчить з російським викопним паливом", - написала вона в X.
Також, за словами фон дер Ляєн, Європа та США працюватимуть пліч-о-пліч, щоб повернути викрадених Росією українських дітей.
Фон дер Ляєн про провокації РФ: Спроби перевірити нашу реакцію
Водночас голова ЄК повідомила, що Європа пришвидшує свої оборонні зусилля для зміцнення свого східного флангу. "Ми також обговорили провокації Кремля, зокрема регулярні вторгнення в європейський повітряний простір. Це явні спроби перевірити нашу реакцію", - написала фон дер Ляєн.
Нагадаємо, під час виступу на Генасамблеї ООН Трамп закликав європейські країни припинити купувати енергоносії у Росії. Це крок, на його думку, зробить ефективними нові мита США проти РФ, які буде запроваджено, якщо Росія не буде готова укласти угоду для завершення війни.
