Трамп назвав питання зміни клімату найбільшим шахрайством, за яким стоять дурні

Президент США Дональд Трамп заявив з трибуни ООН, що порядок денний, пов'язаний зі зміною глобального клімату, є «найбільшим шахрайством, яке коли-небудь було скоєно у світі» і яке просувають «дурні».

Про це він сказав під час виступу на Генасамблеї ООН у вівторок, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Усі ці прогнози, зроблені Організацією Об'єднаних Націй та багатьма іншими, часто з неправильних міркувань, є помилковими. Вони були зроблені дурнями», - заявив Трамп.

Він спробував аргументувати, мовляв, учені казали, що глобальне потепління вб'є світ, «але потім почало холоднішати». Тому, за його словами, це почали називати зміною клімату, щоби «не промахнутися».

Президент США також заявив, що політика зеленої енергетики дозволяє зацікавленим сторонам заробляти безмежні гроші. За його словами, це призводить лише до перерозподілу виробничої та промислової діяльності «з розвинених країн, які дотримуються божевільних правил, на країни, що забруднюють навколишнє середовище, порушують правила і заробляють на цьому величезні гроші».

Він також назвав статистику про викиди вуглецю та парникові гази «аферою».

Як повідомлялося, переважна більшість учених-кліматологів дійшла висновку, що зміна клімату має місце зараз на Земній кулі, а також що її основною причиною є забруднення від спалювання викопного палива. При цьому вони вказують на прямі наслідки, які відчуває світ, у тому числі посилення ураганів, повеней, посух та інших природних катаклізмів.