Після «візових» нововведень Трампа у Кремнієвій долині заговорили про офшорінг

Техгіганти з США можуть почати процес перенесення робочих місць за кордон.

Як повідомляє Reuters, введені адміністрацією Трампа щорічні збори у $100 000 для всіх нових заявників на візу H-1B (для висококваліфікованих іноземних працівників) спровокували розмови всередині компаній у Кремнієвій долині та за її межами щодо можливості переведення більшої кількості робочих місць за кордон.

Зазначається, що плутанина навколо "візового" нововведення і висока вартість зборів змушують компанії зупиняти набір персоналу, планування і бюджетування.

"У мене було кілька розмов з корпоративними клієнтами, які розповіли, що цей новий збір просто не є можливим для США, і настав час шукати інші країни, де можна залучати висококваліфікованих фахівців. І це великі компанії, деякі з яких відомі у всьому світі, наприклад, компанії зі списку Fortune 100, які кажуть, що ми просто не можемо продовжувати", - повідав адвокат юрфірми Holland & Hart Кріс Томас.

За даними дослідницького центру Pew Research, у 2024 році було схвалено близько 141 000 нових заяв на отримання візи H-1B, а більшість нових схвалень припало на вакансії, пов'язані з комп'ютерними технологіями.

Адміністрація Трампа та критики програми H-1B напередодні заявили, що вона використовувалася для зниження заробітної плати, а її скорочення створює більше робочих місць для американських фахівців у галузі технологій. В заяві Трампа також йдеться, що програма віз H-1B ускладнила пошук роботи в IT для випускників вишів.

"Нам, ймовірно, доведеться скоротити кількість співробітників, які мають візу H-1B. Деяким компаніям, можливо, доведеться віддати частину своїх співробітників на аутсорсинг - наприклад, найняти співробітників в Індії або інших країнах, щоб обійти цю проблему", - зауважив Сем Лян, гендиректор популярного стартапу Otter, який займається транскрипцією даних за допомогою штучного інтелекту.

Аналітики також відмічають, що нова політика може призвести до скорочення талановитих іммігрантів, які часто згодом відкривають нові компанії.

За словами Білала Зубері, засновника венчурної компанії Red Glass Ventures з Кремнієвої долини, який розпочав свою кар'єру в США за візою H-1B, якщо суди не пом'якшать це нововведення, то ми побачимо відтік найрозумніших людей.

Як ми писали раніше, у Трампа також анонсували нову програму "золотої карти", яка замінить візи EB-1 та EB-2 для осіб з "видатними здібностями" (художників, спортсменів, педагогів та керівників) або високими науковими ступенями. Для отримання "золотої картки" заявник має довести "виняткову цінність для США" шляхом внеску у розмірі $1 млн. Якщо кандидат спонсорується компанією, сума може зрости до $2 млн. Цілком зрозуміло, що в межах цієї нової програми вирішальним фактором стане фінансова спроможність, а не професійні вміння людей.

Після оголошення про новий збір великі компанії також почали терміново інформувати своїх працівників про ризики. Невизначеність викликала паніку серед компаній, адже спочатку не було зрозуміло, чи новий збір поширюється на чинних власників візи. Чинні власники H-1B зможуть вільно виїжджати і повертатися до США.