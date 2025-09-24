Фінансові новини
24.09.25
03:24
Наслідки ударів українських дронів по НПЗ: Уряд Росії готує заборону на експорт дизпалива слідом за бензином
23:19 23.09.2025 |
Російський уряд обговорює запровадження заборони на експорт дизельного палива для невиробниками, як це раніше зробили з бензином.
Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на кілька поінформованих джерел.
За словами одного з них, йдеться про заборону щонайменше на один місяць.
Раніше уряд РФ продовжив дію заборони на експорт бензину до кінця жовтня.У вересні заборона поширюватиметься на всіх експортерів, у тому числі на безпосередніх виробників нафтопродуктів, у жовтні вона діятиме лише для невиробників.
Як повідомлялося, ща даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські державні ЗМІ визнають зростання нестачі бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України по НПЗ у виникненні цього дефіциту. За даними самих російських ЗМІ, дефіцит бензину в Росії охопив уже понад 20 регіонів.
Нагадаємо, удари українських безпілотників протягом останніх місяців вивели з ладу щонайменше 17% нафтопереробних потужностей російських НПЗ, які переробляли близько 1,1 млн барелів нафти на добу, свідчать підрахунки Reuters.
Протягом серпня повністю зупинялися Новокуйбишевський НПЗ (потужністю переробки 8,3 млн тонн на рік), Саратовський (5,8 млн тонн), Волгоградський (14,8 млн тонн) і Сизранський (8,5 млн тонн), загальний простій потужностей за місяць сягнув 6,4 млн тонн. У вересні частково зупинено роботу Рязанського нафтопереробного заводу, що забезпечує близько 5% російської переробки.
