Росія збільшила експорт нафти на тлі атак дронів по НПЗ - Bloomberg

Обсяги експорту російської нафти морем за останні чотири тижні досягли 16-місячного максимуму, оскільки нафтопереробні заводи країни були змушені скоротити виробництво через атаки українських дронів.

Про це пише Bloomberg, передає Укрінформ.

Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, середній обсяг поставок з портів РФ за 28 днів, до 21 вересня, досяг 3,62 млн барелів на день. Це - найвищий показник від 5 травня 2024 року.

В результаті хвилі атак українських дронів обсяг переробки нафти в Росії впав нижче 5 млн барелів на день, що є найнижчим показником з квітня 2022 року, згідно з оцінками JPMorgan Chase & Co. Зазвичай в серпні та вересні російська переробна промисловість переробляла близько 5,4 млн барелів нафти на день, що означає, що, за оцінками Bloomberg, атаки вплинули щонайменше на 7% виробництва палива в Росії.

Наразі атаки не мали значного впливу на постачання нафти до експортних терміналів на узбережжях Балтійського та Чорного морів. Минулого тижня в балтійському порту Приморськ було завантажено рекордні 12 партій нафти. Видання зазначає, що пошкодження насосних станцій може призвести до зменшення, а не до зупинки постачання, а резервуари для зберігання в портах дозволять підтримувати поставки поки об'єкти ремонтуються.

Тим часом Росія збільшує видобуток нафти в рамках угоди між членами ОПЕК+, згідно з якою з березня обсяг видобутку Москви збільшився на понад 400 000 барелів на день. Атаки дронів на нафтопереробні заводи країни, схоже, змушують компанії перенаправляти нафту на експортні термінали, що додатково збільшує обсяг поставок.

Валова вартість експорту Москви дещо зросла, збільшившись приблизно на 50 мільйонів доларів до 1,33 мільярда доларів за тиждень до 21 вересня.

Ціна на поставки нафти марки Urals з портів Балтійського та Чорного морів протягом тижня зросла до середнього рівня 54,65 та 54,78 долара за барель відповідно.

Ціна на ключову марку ESPO зросла до середнього рівня 62,91 долара за барель. Ціни з доставкою в Індію зросли на 0,80 долара за барель до 65,29 долара за барель, що є найвищим показником за шість тижнів, згідно з даними Argus Media.