Reuters: Завод Газпрому в Астрахані зупинився після атаки БпЛА

Астраханський газопереробний завод Газпрому зупинив виробництво моторного пального 22 вересня після пожежі, спричиненої атакою безпілотників. Про це з посиланням на три джерела в галузі повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників агентства, пожежа охопила установку з виробництва конденсату потужністю 3 млн тонн на рік, що забезпечує випуск товарного автобензину й дизельного пального.

Завод, розташований недалеко від Каспійського моря, приблизно за 1675 км від кордону з Україною, може відновити виробництво тільки через кілька тижнів або місяців, стверджують джерела Reuters.

Газпром не відповів на запит Reuters про коментар.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін у понеділок повідомив про атаку на регіон 13 українських БпЛА. За його словами, "головною метою ЗСУ був промисловий об'єкт регіону. Під час падіння уламків виникли локальні осередки загоряння, які були оперативно ліквідовані". Назву промислового підприємства він не уточнив.

Санкт-Петербурзька товарно-сировинна біржа з понеділка призупинила продаж гуртових партій бензину з Астраханського заводу. Раніше, з 15 вересня, через несправність гідроочищення на цьому заводі на біржі припинилися продажі дизельного пального з Астраханського ГПЗ.

У лютому 2025 року атака на Астраханський ГПЗ вивела з ладу установку перероблення, що могло коштувати заводу до 40 млрд рублів.

Після аварійного й капітального ремонтів установка з виробництва моторного пального, за словами галузевих джерел, повернулася до роботи наприкінці серпня, а в першій декаді вересня на ній відновили випуск товарних дизельного пального й автобензину.

Астраханський газопереробний завод - один із найбільших у світі газохімічних комплексів, найбільше підприємство Астраханської області. Потужність перероблення - щонайменше 10 млрд кубометрів природного газу і понад 3 млн тонн газового конденсату.

У 2024 році Астраханський ГПЗ переробив 1,8 млн тонн стабільного газового конденсату, виробив 0,8 млн тонн автобензину, 0,6 млн тонн дизельного пального і 0,3 млн тонн мазуту.