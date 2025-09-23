Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 23:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Удари по російських НПЗ призвели до того, що експорт РФ дизелю наблизився до найнижчого рівня з 2020 року – ЗМІ
23:01 23.09.2025 |
Удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що експорт російського палива наблизився до найнижчого рівня з 2020 року, пише видання Financial Times.
За даними видання, 16 із 38 російських нафтопереробних заводів зазнали ударів з початку серпня, деякі з них неодноразово.
FT пише, що експорт дизельного палива, якщо він збереже поточні темпи, у вересні впаде до найнижчого місячного показника з 2020 року, згідно з даними OilX та Vortexa, які відстежують вантажі.
Росія є другим за величиною експортером дизельного палива у світі, приблизно половина її вантажів припадає на Туреччину, далі йдуть інші ринки Західної та Північної Африки та Бразилії.
Хоча Москва запровадила заборони на експорт російського бензину протягом більшої частини цього року, її продажі дизельного палива за кордон поки що не обмежуються.
Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.
Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
|ЗСУ звітують про ураження двох нафтооб'єктів у Росії
|Рютте відповів, чи збирається НАТО збивати російські літаки-порушники
|НАТО - після порушення Росією повітряного простору Естонії: Альянс використає всі інструменти для оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
|Трамп про Орбана та купівлю російської нафти: Він мій друг, і якби я з ним поговорив, то він міг би зупинитися
|Трамп назвав питання зміни клімату найбільшим шахрайством, за яким стоять дурні
|Канада готується перехопити айтівців через нові візові правила США
Бізнес
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
|Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень
|Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg