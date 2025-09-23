Фінансові новини
Туск анонсував відкриття кордону Польщі з Білоруссю
17:46 23.09.2025 |
Польський премʼєр-міністр Дональд Туск сказав у вівторок, що Польща цього тижня відновить роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, які були закриті через військові навчання "Запад-2025".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.
Під час відкриття засідання Сейму у вівторок Туск сказав, що спільно з міністром внутрішніх справ Польщі ухвалив рішення про "повторне відкриття прикордонних переходів" на кордоні з Білоруссю.
"Ті, що були закриті у зв'язку з маневрами "Запад" і, що зрозуміло, зі зростанням загрози та політичної нестабільності і фактичної ситуації на наших кордонах, у нашому регіоні", - додав він.
За словами премʼєра Польщі, рішення набуде чинності опівночі в четвер, 25 вересня.
З 12 вересня всі переходи на кордоні Польщі з Білоруссю залишалися закритими. Припинення прикордонного руху діяло в обох напрямках - виїзду з Польщі до Білорусі та навпаки.
Ще нещодавно у польському уряді казали, що завершення військових навчань "Запад-2025" не означало автоматичного відкриття кордону.
ТЕГИ
