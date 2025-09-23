Lockheed Martin показала «секретний» дрон Vectis для супроводження винищувачів

Американський оборонний концерн Lockheed Martin представив новий дрон-невидимку Vectis для супроводження винищувачів F-35 Lightning II.

БПЛА створений підприємством Lockheed Martin Skunk Works, яке випускає надсекретну оборонну продукцію, зокрема, P-80 Shooting Star, F-104 Starfighter, U-2 Dragon Lady, A-12 Oxcart, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk и X-59 QueSST, а також велику кількість експериментальних літальних апаратів.

Безпілотник Vectis належить до категорії 5 Міноборони США, це визначає його як дрон зі злітною масою понад 600 кг, що здатен підійматись на висоту понад 5,5 км. Швидкість невідома, але її має бути достатньо, щоб діяти разом з F-35.

У Lockheed Martin зазначають, що за розмірами Vectis менший за винищувач F-16, однак більше дрона-ракети Common Multi-Mission Truck. Ймовірна довжина нового дрона становить від 2,4 до 15 м.

Vectis оснащений модифікованим трикутним крилом, має виступи вздовж носової частини та верхні повітрозабірники. Ключовою особливістю цього дрона є його малопомітність. Точні швидкість і дальність польоту не вказані, однак безпілотник має бути достатньо швидкісним, щоб діяти разом з F-35.

Vectis призначений для виконання широкого спектра задач, серед яких завдання високоточних ударів, розвідка, спостереження, рекогностува́ння, ведення радіоелектронної боротьби, наступальні та оборонні завдання у складі ППО. Автономні системи дозволяють безпілотнику діяти самостійно та у складі команди з людиною-пілотом або разом з іншими платформами.

"Vectis - це вершина нашого досвіду в галузі інтеграції складних систем, розробки перспективних винищувачів та забезпечення автономності. Ми не просто створюємо нову платформу - ми створюємо нову парадигму для військово-повітряних сил, засновану на високопродуктивній платформі для гнучких безпілотних літальних апаратів", - підкреслив віцепрезидент та гендиректор Lockheed Martin Skunk Works О. Джей Санчес.

Ймовірно Lockheed Martin планує випустити Vectis на ринок після початку серійного виробництва. Дрон використовує відкриту архітектуру та загальні системи керування, що спрощує модернізацію та дозволяє уникнути залежності від якогось постачальника компонентів.