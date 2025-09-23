Більше LNG для Європи. Equinor почала видобуток метану у Баренцевому морі

Завод з виробництва LNG у Хаммерфесті (фото - Equinor)

Норвезька державна енергетична компанія Equinor 19 вересня розпочала видобуток газу на ділянці Askeladd Vest у Баренцевому морі. Це значно збільшить обсяги сировини для виробництва зрідженого природного газу (LNG) на заводі у Хаммерфесті, повідомила компанія 23 вересня.

Цей наземний завод вважається єдиним заводом у Північній Європі, що виробляє та експортує LNG.

Проєкт Askeladd Vest вартістю 3 млрд норвезьких крон ($302 млн) передбачає розроблення двох свердловин, прив'язаних до родовища Askeladd. Це родовище із запасами близько 15 млрд кубометрів газу було введено в експлуатацію в 2022 році.

Askeladd Vest - частина проєкту з освоєння перспективного родовища Snøhvit (розробляється з 2007 року). До 2028 року саме Snøhvit підтримуватиме повне завантаження Hammerfest LNG.

Завод у Хаммерфесті виробляє 6,5 млрд кубометрів газу на рік, що, за даними Equinor, еквівалентно приблизно 5% від загального обсягу експорту газу з Норвегії та близько 2% від потреб Європейського Союзу в газі.

Equinor володіє 36,79% акцій Snøhvit та Hammerfest. Вона розробляє родовище у партнерстві з Petoro AS (30%), TotalEnergies EP Norge (18,4%), Var Energi ASA (12%) та Harbour Energy Norge AS (2,81%).