Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сейм Литви дозволив військовим швидше збивати дрони над країною

 

Литва спростила процедуру збиття дронів, які можуть становити загрозу її повітряному простору - про це заявив Сейм країни 23 вересня.

Парламент країни терміново ухвалив поправки до Закону про авіацію та Статуту про застосування військової сили, дозволивши армії «швидше та простіше нейтралізувати безпілотники, що становлять загрозу для повітряного простору Литви, водночас забезпечуючи безпеку цивільної авіації».

Пресслужба Сейму цитує попередню заяву віцеміністра національної оборони Кароліса Алекси, за якою поправки мають на меті створити передумови для якомога швидшого та безпечнішого реагування на дедалі більшу кількість порушень повітряного простору «безпілотними літальними апаратами ворожих країн, які становлять загрозу як громадській, так і державній безпеці».

Ініціатори поправок зазначають, що досі солдати могли застосовувати військову силу у двох випадках: проти літальних апаратів, які використовуються як зброя, або проти тих, що залітають у заборонені зони і таким чином становлять загрозу для об'єктів державного значення.

Нова процедура дозволить збивати дрони, якщо вони порушують правила в обмежених зонах. Це означає, що військові зможуть реагувати на загрози раніше та діяти швидше.

Ухвалені зміни до Статуту про застосування військової сили встановлюють, що за рішенням міністра оборони або уповноваженої ним особи військова сила може бути застосована проти дронів у забороненій або обмеженій зоні, якщо їхні польоти здійснюються з порушенням порядку, встановленого головнокомандувачем збройних сил Литви.

Зони обмеженого доступу планують активувати лише в разі реальної потреби - на прохання командувача армії країни це робитимуть постачальники послуг повітряного руху. Мережу зон обмеженого доступу встановить міністр транспорту за погодженням з військовими.

Пілотів попереджатимуть щонайменше за 10 хвилин до активації зони з вимогою негайно залишити заборонену зону.

Як зазначає суспільний мовник LRT, нові правила заборонятимуть цивільним літакам літати в обмежених зонах без спеціального дозволу.

Міністерка оборони Довіле Шакалієне, як передає мовник, зазначила, що досі наявні правові акти й процедури не відповідали сучасним загрозам:

«Цією поправкою до Статуту застосування військової сили ми створюємо новий правовий механізм, щоб військову силу можна було оперативно застосувати проти безпілотників у обмежених зонах, якщо їхні польоти здійснюються з порушенням порядку, встановленого командувачем армією».

У липні на військовому полігоні в Литві знайшли безпілотник, який залетів туди з Білорусі.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Литва
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,05 0,12 41,4500  0,05 0,12
EUR 48,8700  0,17 0,35 48,9000  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес