Сейм Литви дозволив військовим швидше збивати дрони над країною

Литва спростила процедуру збиття дронів, які можуть становити загрозу її повітряному простору - про це заявив Сейм країни 23 вересня.

Парламент країни терміново ухвалив поправки до Закону про авіацію та Статуту про застосування військової сили, дозволивши армії «швидше та простіше нейтралізувати безпілотники, що становлять загрозу для повітряного простору Литви, водночас забезпечуючи безпеку цивільної авіації».

Пресслужба Сейму цитує попередню заяву віцеміністра національної оборони Кароліса Алекси, за якою поправки мають на меті створити передумови для якомога швидшого та безпечнішого реагування на дедалі більшу кількість порушень повітряного простору «безпілотними літальними апаратами ворожих країн, які становлять загрозу як громадській, так і державній безпеці».

Ініціатори поправок зазначають, що досі солдати могли застосовувати військову силу у двох випадках: проти літальних апаратів, які використовуються як зброя, або проти тих, що залітають у заборонені зони і таким чином становлять загрозу для об'єктів державного значення.

Нова процедура дозволить збивати дрони, якщо вони порушують правила в обмежених зонах. Це означає, що військові зможуть реагувати на загрози раніше та діяти швидше.

Ухвалені зміни до Статуту про застосування військової сили встановлюють, що за рішенням міністра оборони або уповноваженої ним особи військова сила може бути застосована проти дронів у забороненій або обмеженій зоні, якщо їхні польоти здійснюються з порушенням порядку, встановленого головнокомандувачем збройних сил Литви.

Зони обмеженого доступу планують активувати лише в разі реальної потреби - на прохання командувача армії країни це робитимуть постачальники послуг повітряного руху. Мережу зон обмеженого доступу встановить міністр транспорту за погодженням з військовими.

Пілотів попереджатимуть щонайменше за 10 хвилин до активації зони з вимогою негайно залишити заборонену зону.

Як зазначає суспільний мовник LRT, нові правила заборонятимуть цивільним літакам літати в обмежених зонах без спеціального дозволу.

Міністерка оборони Довіле Шакалієне, як передає мовник, зазначила, що досі наявні правові акти й процедури не відповідали сучасним загрозам:

«Цією поправкою до Статуту застосування військової сили ми створюємо новий правовий механізм, щоб військову силу можна було оперативно застосувати проти безпілотників у обмежених зонах, якщо їхні польоти здійснюються з порушенням порядку, встановленого командувачем армією».

У липні на військовому полігоні в Литві знайшли безпілотник, який залетів туди з Білорусі.