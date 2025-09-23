Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 19:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Financial Times: китайське вантажне судно вперше зайшло в порт окупованого Криму
15:54 23.09.2025 |
Судно Heng Yang 9, що належить китайській компанії Guangxi Changhai, протягом останніх кількох місяців було помічене в анексованому Криму щонайменше тричі - про це пише видання Financial Times із посиланням на українських посадовців.
За даними Офісу президента України, цього літа судно здійснило щонайменше два візити до Севастополя: воно перебувало в порту з 19 по 22 червня і запросило захід для завантаження 15 серпня. Стверджується, що після цього судно заходило до портів Туреччини, перш ніж вирушити до Єгипту.
Як пише FT, протягом двох тижнів у вересні, коли судно перебувало в Чорному морі, воно, зважаючи на все, намагалося приховати свої пересування, передаючи помилкові координати. За даними транспондера, судно прямувало до порту «Кавказ», але зрештою опинилося в Севастополі. Журналісти встановили це завдяки супутниковим знімкам.
Санкції західних країн, запроваджені після анексії Криму в 2014 році, забороняють використання порту у Севастополі. FT зазначає, що, хоча Китай не підтримав санкції проти Росії, його комерційні судна раніше уникали кримських портів.
Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів, що посольство України в Китаї обговорило інцидент з чиновниками китайського МЗС.
«Ми висловили наше рішуче несхвалення у зв'язку з цим інцидентом», - сказав він.
За словами Власюка, МЗС Китаю відповіло, що китайським громадянам та компаніям рекомендується уникати контактів з окупованими територіями України.
Офіс президента та Міністерство закордонних справ України наразі не коментували дані про захід китайського судна до порту в Криму.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рютте відповів, чи збирається НАТО збивати російські літаки-порушники
|НАТО - після порушення Росією повітряного простору Естонії: Альянс використає всі інструменти для оборони
|Bloomberg: розмір нової програми МВФ для України попередньо оцінюється в $8 млрд
|Законопроєкт про скасування експортного мита на сою та ріпак зареєстровано в Раді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Білорусі через закриття кордону з Польщею зазнають збитків постачальники валюти до країни
|Туск анонсував відкриття кордону Польщі з Білоруссю
|Lockheed Martin показала «секретний» дрон Vectis для супроводження винищувачів
|Більше LNG для Європи. Equinor почала видобуток метану у Баренцевому морі
|Сейм Литви дозволив військовим швидше збивати дрони над країною
|П'ятий саміт Кримської платформи відбудеться у середу у Нью-Йорку - МЗС
Бізнес
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
|Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень
|Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg