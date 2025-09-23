Financial Times: китайське вантажне судно вперше зайшло в порт окупованого Криму

Судно Heng Yang 9, що належить китайській компанії Guangxi Changhai, протягом останніх кількох місяців було помічене в анексованому Криму щонайменше тричі - про це пише видання Financial Times із посиланням на українських посадовців.

За даними Офісу президента України, цього літа судно здійснило щонайменше два візити до Севастополя: воно перебувало в порту з 19 по 22 червня і запросило захід для завантаження 15 серпня. Стверджується, що після цього судно заходило до портів Туреччини, перш ніж вирушити до Єгипту.

Як пише FT, протягом двох тижнів у вересні, коли судно перебувало в Чорному морі, воно, зважаючи на все, намагалося приховати свої пересування, передаючи помилкові координати. За даними транспондера, судно прямувало до порту «Кавказ», але зрештою опинилося в Севастополі. Журналісти встановили це завдяки супутниковим знімкам.

Санкції західних країн, запроваджені після анексії Криму в 2014 році, забороняють використання порту у Севастополі. FT зазначає, що, хоча Китай не підтримав санкції проти Росії, його комерційні судна раніше уникали кримських портів.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів, що посольство України в Китаї обговорило інцидент з чиновниками китайського МЗС.

«Ми висловили наше рішуче несхвалення у зв'язку з цим інцидентом», - сказав він.

За словами Власюка, МЗС Китаю відповіло, що китайським громадянам та компаніям рекомендується уникати контактів з окупованими територіями України.

Офіс президента та Міністерство закордонних справ України наразі не коментували дані про захід китайського судна до порту в Криму.