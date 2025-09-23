Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 19:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Німеччині представили парламенту бюджет з рекордними витратами на оборону
14:27 23.09.2025 |
Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що нещодавні вторгнення російської авіації на східний фланг НАТО як ніколи раніше виправдовують рішення його уряду про значне збільшення видатків на збройні сили.
Його слова цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".
Представляючи у вівторок, 23 вересня, парламенту бюджет на 2026 рік, Клінгбайль повідомив законодавцям, що одним з ключових елементів проєкту фінансового плану є подальше зміцнення "засобів стримування та оборони" Німеччини для протидії зростаючій загрозі з боку Кремля.
"Путін випробовує НАТО. Ніхто не вірить, що це сталося випадково", - заявив він.
Як зазначається, витрати на оборону мають зрости наступного року до рекордного після холодної війни рівня 108 млрд євро.
"Ми закінчуємо багаторічну політику економії коштів для Бундесверу. Німеччина посилає чіткий сигнал: ми є надійним партнером НАТО і дотримуємося своїх зобов'язань перед альянсом", - наголосив він.
Клінгбайль також висловив суворе застереження щодо намірів очільника Кремля Владіміра Путіна, сказавши, що, за загальними очікуваннями, Росія буде в змозі атакувати територію НАТО найпізніше до 2029 року.
"Це не означає, що він це зробить, але це означає, що він може. Ми не можемо бути наївними, коли йдеться про Путіна та його наміри", - вважає німецький міністр.
Загальний фінансовий план Клінгбайла на 2026 рік, який має бути остаточно затверджений до кінця року, передбачає другий рік поспіль рекордних інвестицій, які зростуть до майже 127 млрд євро з приблизно 115 млрд євро у 2025 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рютте відповів, чи збирається НАТО збивати російські літаки-порушники
|НАТО - після порушення Росією повітряного простору Естонії: Альянс використає всі інструменти для оборони
|Bloomberg: розмір нової програми МВФ для України попередньо оцінюється в $8 млрд
|Законопроєкт про скасування експортного мита на сою та ріпак зареєстровано в Раді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Білорусі через закриття кордону з Польщею зазнають збитків постачальники валюти до країни
|Туск анонсував відкриття кордону Польщі з Білоруссю
|Lockheed Martin показала «секретний» дрон Vectis для супроводження винищувачів
|Більше LNG для Європи. Equinor почала видобуток метану у Баренцевому морі
|Сейм Литви дозволив військовим швидше збивати дрони над країною
|П'ятий саміт Кримської платформи відбудеться у середу у Нью-Йорку - МЗС
Бізнес
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
|Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень
|Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg