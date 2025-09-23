Авторизация

Алгоритм TikTok після продажу буде контролювати американська компанія

 

Компанія Oracle буде контролювати та забезпечувати безпеку американської версії алгоритму TikTok в рамках угоди, організованої президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Financial Times.

17 вересня стало відомо, що американські операції TikTok планує викупити консорціум, до якого увійдуть Oracle Corp., венчурний фонд Andreessen Horowitz та інвесткомпанія Silver Lake Management LLC.

Представники Білого дому заявили в понеділок, що угода про контроль за алгоритмами гарантуватиме, що американські покупці збережуть контроль над програмним забезпеченням рекомендацій додатка після того, як китайський власник ByteDance відокремить американський підрозділ TikTok.

Нові американські власники орендуватимуть копію алгоритму у ByteDance, яку потім буде перероблено американським підрозділом.

Oracle гарантуватиме, що додаток не буде доступним з Китаю. Подальші технічні деталі щодо того, як це буде досягнуто, не оголошувалися.

"Oracle буде працювати у партнерстві з урядом США, щоб забезпечити безпеку та захист даних на всій платформі TikTok - від перегляду вихідного коду до перенавчання алгоритму, розробки та впровадження додатків", - заявив представник Білого дому.

Виступаючи після того, як минулого тижня в Мадриді переговорники з США і Китаю досягли угоди щодо TikTok, високопоставлений китайський регулятор заявив, що американська компанія буде використовувати алгоритм ByteDance.

Він сказав, що обидві сторони домовилися про рамки, які включають "ліцензування алгоритму та інших прав інтелектуальної власності".

Водночас представник Білого дому заявив, що угода передасть алгоритм TikTok під контроль американського спільного підприємства. Він зазначив, що підприємство перенавчить алгоритм, використовуючи американські дані, які не будуть поширюватися за межами США.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США
 

