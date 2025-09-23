У РФ ввели жорсткі обмеження на відпуск дизпалива

"Петербурзька біржа" ввела більш жорсткі правила торгів дизельним паливом, щоб зупинити зростання цін на цей товар. На початку вересня аналогічні заходи були вжиті біржею для торгів бензином.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

Нові правила торгів набувають чинності з 23 вересня. Вони значно обмежують поріг зростання ціни, окрім цього обмежена також кількість заяв від одного учасника торгів.

З 8 вересня біржа ввела фактично аналогічні жорсткі заходи при торгах бензином.

Російський "Интерфакс" із посиланням на Центробанк РФ зазначає, що такі зміни покликані не допустити високої волатильності на ринку нафтопродуктів, забезпечивши можливість для учасників торгів виставляти заявки, ціна яких максимально наближена до поточних ринкових цін.

Співрозмовники агентства на паливному ринку називають введені заходи жорстким обмеженням торгів, метою якого має стати зупинка зростання біржових цін на нафтопродукти.

Бензини на "Петербурзькій біржі" в серпні 2025 року оновили максимум, потім знизилися в ціні, але на початку вересня зростання відновилося. Після введення жорсткості біржових торгів бензинами цінова волатильність цього товару незначна, але тепер вона не відображає ринкову реальність, кажуть співрозмовники агентства.