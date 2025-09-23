Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У РФ ввели жорсткі обмеження на відпуск дизпалива

 

"Петербурзька біржа" ввела більш жорсткі правила торгів дизельним паливом, щоб зупинити зростання цін на цей товар. На початку вересня аналогічні заходи були вжиті біржею для торгів бензином.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

Нові правила торгів набувають чинності з 23 вересня. Вони значно обмежують поріг зростання ціни, окрім цього обмежена також кількість заяв від одного учасника торгів.

З 8 вересня біржа ввела фактично аналогічні жорсткі заходи при торгах бензином.

Російський "Интерфакс" із посиланням на Центробанк РФ зазначає, що такі зміни покликані не допустити високої волатильності на ринку нафтопродуктів, забезпечивши можливість для учасників торгів виставляти заявки, ціна яких максимально наближена до поточних ринкових цін.

Співрозмовники агентства на паливному ринку називають введені заходи жорстким обмеженням торгів, метою якого має стати зупинка зростання біржових цін на нафтопродукти.

Бензини на "Петербурзькій біржі" в серпні 2025 року оновили максимум, потім знизилися в ціні, але на початку вересня зростання відновилося. Після введення жорсткості біржових торгів бензинами цінова волатильність цього товару незначна, але тепер вона не відображає ринкову реальність, кажуть співрозмовники агентства.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,05 0,12 41,4500  0,05 0,12
EUR 48,8700  0,17 0,35 48,9000  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес