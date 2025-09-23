Фінансові новини
Токаєв шукає підходи до Трампа: Казахстанська залізниця уклала угоду з американською Wabtec на $4,2 мільярда
13:38 23.09.2025 |
Національна залізнична компанія Казахстану "Казахстан Темір Жоли" уклала угоду з американською корпорацією Wabtec вартістю $4,2 мільярда на постачання локомотивів.
Йдеться про постачання 300 локомотивів серії ES44Aci "evolution" протягом наступного десятиліття, повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство торгівлі США.
Очікується, що це підтримає 11 000 робочих місць у США, йдеться у повідомленні міністерства.
Угоду було укладено після телефонної розмови між президентом Дональдом Трампом та президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, заявив міністр торгівлі Говард Лутнік.
"Ця знакова угода сприяє створенню робочих місць у виробництві в США та прискорює зростання, можливості та зв'язки в Америці та Центральній Азії", - зазначив Лутнік.
Акції Wabtec зросли на 4,7% після цього оголошення, зазначає Reuters.
Раніше президент США Дональд Трамп запровадив мито у розмірі 25% на імпорт товарів із Казахстану, який межує з Росією та Китаєм. Після цього Токаєв у липні надіслав листа до Трампа, зауваживши, що готовий до конструктивного діалогу з торговельних питань.
