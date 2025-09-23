Авторизация

США і Китай майже погодили масштабне замовлення на літаки Boeing - американський посол

 

США і Китай перебувають на фінальних стадіях переговорів про масштабне замовлення на літаки Boeing Co., заявив американський посол у Пекіні Девід Пердью.

Дипломат не уточнив розмір замовлення, проте дав зрозуміти, що угоду буде укладено скоро.

"Це величезне замовлення, і воно дуже важливе для президента. Дуже важливе для Boeing. Думаю, воно дуже важливе і для Китаю, - сказав Пердью на брифінгу у вівторок. - Думаю, зараз тривають останні дні, тижні цих переговорів, і ми сподіваємося, що все складеться".

У серпні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що Boeing близька до укладення угоди щодо продажу близько 500 літаків Китаю. Робота над угодою тривала не один рік.

У вівторок агентство з посиланням на джерела також написало, що Туреччина планує купити сотні літаків Boeing і Lockheed Martin. Водночас турецький президент Реджеп Таїп Ердоган хоче, щоб частину їхніх компонентів виробляли в Туреччині в межах контрактів більш ніж на $10 млрд. За словами джерел, такі контракти підлягають затвердженню з боку президента США Дональда Трампа, який прийме Ердогана в Білому домі в четвер.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

