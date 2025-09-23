Авторизация

ОЕСР поліпшила прогноз зростання світового ВВП на 2025 р. до 3,2% з 2,9%

 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) поліпшила прогноз зростання світового ВВП на поточний рік, зазначивши, що глобальна економіка в першому півріччі виявилася більш стійкою, ніж очікувалося.

Очікування збільшення світового ВВП на 2025 рік підвищено до 3,2% з очікуваних у червні 2,9%, а прогноз на 2026 рік збережено на рівні 2,9%. У 2024 році зростання становило 3,3%.

"Промислове виробництво і торгівля отримали підтримку за рахунок активізації напередодні введення імпортних мит, - ідеться в пресрелізі. - Активні інвестиції в сектори, пов'язані зі штучним інтелектом, у США та фіскальні стимули в Китаї переважили дію негативних чинників, пов'язаних із торгівлею та ринком нерухомості", - йдеться у вересневому прогнозі ОЕСР.

"Повною мірою наслідки підвищення тарифів проявляться пізніше, - зазначили експерти організації. - Вони вже помітні у зміні споживчих звичок, на ринку праці та в споживчих цінах".

Також у прогнозі вказується на те, що уповільнення інфляції в багатьох економіках зупинилося, причому в окремих країнах зростання цін на харчові продукти та послуги починає прискорюватися.

ОЕСР прогнозує інфляцію в країнах G20 у 2025 році на рівні 3,4%, у 2026 році - 2,9%. Червневі прогнози становили 3,6% і 3,2% відповідно.

Організація очікує уповільнення зростання економіки США 2025 року до 1,8%, 2026 року - до 1,5%. У 2024 році американський ВВП зріс на 2,8%. Інфляція в Штатах, як очікується, прискориться з 2,5% у 2024 році до 2,7% у 2025 році та 3% у 2026 році.

Прогноз зростання економіки єврозони на поточний рік підвищено на 0,2 процентного пункту, до 1,2%, на наступний рік - знижено на аналогічну величину, до 1%. Прогнози збільшення ВВП Німеччини на 2025 і 2026 роки знижено на 0,1 п.п., до 0,3% і 1,1%.

Економіка Японії, згідно з новим прогнозом ОЕСР, зросте у 2025 і 2026 роках на 1,1% і 0,5% відповідно (попередні прогнози - 0,7% і 0,4%), ВВП Китаю - на 4,9% і 4,4% (4,7% і 4,3%), Індії - на 6,7% і 6,2% (6,3% і 6,4%), Бразилії - на 2,3% і 1,7% (2,1% і 1,6%).

ОЕСР підтвердила прогноз зростання економіки РФ у 2025 році на рівні 1%, у 2026 році - на рівні 0,7%. Водночас оцінку інфляції в РФ на поточний рік знижено до 8,5%, на 2026 рік - до 4,9%.

ОЕСР відзначила наявність значної невизначеності в глобальних економічних процесах, що впливає на прогнози. Зокрема, до таких ризиків належать подальше підвищення двосторонніх тарифів, наростання інфляційного тиску, а також загрози збільшення дефіцитів держбюджетів. Окремою небезпекою для фінансових ринків є можлива переоцінка вартості криптоактивів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,05 0,12 41,4500  0,05 0,12
EUR 48,8700  0,17 0,35 48,9000  0,17 0,35

