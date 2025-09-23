Ірак готовий відновити трубопровідний експорт нафти у Туреччину

Ірак, регіональний уряд Курдистану й міжнародні компанії домовилися про умови відновлення експорту нафти, який було призупинено понад два роки через суперечку щодо оплати. Це збільшить постачання на ринок, де вже очікується значний профіцит.

Як повідомляє Bloomberg, угода, яка ще потребує підписів усіх сторін, має розв'язати останнє питання, що заважало роботі трубопроводу з курдського регіону до середземноморського узбережжя Туреччини. За даними джерел, відновлення експорту може принести на міжнародні ринки близько 230 тис. барелів на добу (б/д) сирої нафти.

Очікується, що остаточну угоду буде підписано вже цього тижня, а експорт розпочнеться невдовзі після цього. Посадовець у Туреччині повідомив, що Ірак поінформував Анкару про відновлення постачання найближчими днями. Міністерства нафти Іраку й Курдистану від коментарів утрималися.

Ситуація бере початок у березні 2023 року, коли Туреччина зупинила роботу трубопроводу після рішення арбітражного суду виплатити Іраку $1,5 млрд компенсації. Анкара пояснювала закриття потребою у ремонті після двох потужних землетрусів у лютому того ж року, але згодом поклала на Багдад обов'язок відновити роботу. Фінансові та юридичні суперечки затримали процес.

Зі слів турецького чиновника, країна не створюватиме перешкод для відновлення потоку нафти, щойно сторони в Іраку остаточно узгодять умови. У липні Анкара заявила, що прагнутиме нової угоди з Іраком щодо трубопроводу після завершення чинної у липні наступного року.

До зупинки трубопровід транспортував близько 500 тис. б/д сирої нафти. Повернення постачання може посилити занепокоєння щодо глобального профіциту, оскільки ОПЕК та її союзники продовжують нарощувати видобуток, тоді як літній попит поступово знижується.

У липні федеральний уряд Іраку схвалив план для напівавтономного Курдистану щодо передачі щонайменше 230 тис. б/д державному маркетологу SOMO, а також 50 тис. б/д для внутрішнього використання. Натомість Багдад пообіцяв фінансувати зарплати державним службовцям регіону.

Для Іраку відновлення експорту стане важливим економічним кроком. Зі слів міністра закордонних справ Фуада Хусейна, зупинка експорту протягом останніх двох років коштувала країні мільярди доларів втрачених доходів.