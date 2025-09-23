Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп обвалив акції Kenvue, заявивши про зв'язок парацетамолу з аутизмом

 

Президент США Дональд Трамп обвалив акції фармацевтичної компанії Kenvue, заявивши у понеділок про зв'язок її знеболювального препарату Тайленол (активна речовина - парацетамол) з аутизмом. Вартість акцій Kenvue впала на 7% до найнижчого рівня з часу її відокремлення від материнської компанії Johnson & Johnson, пише Financial Time.

Tylenol утримує значну частку ринку парацетамолу в США і є найвідомішим брендом цього препарату в країні.

За словами Трампа, вагітним жінкам і немовлятам не слід приймати Тайленол. "Просто не приймайте його, якщо в цьому немає крайньої потреби. Боріться з усіх сил, щоб уникнути його вживання", - сказав він на заході в Білому домі.

Тим часом Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) повідомило, що розпочало процедуру зміни маркування парацетамолу з попередженням про можливі підвищені ризики розвитку аутизму й розладів уваги. Регулятор також надіслав листа лікарям, у якому рекомендував медикам зважати на мінімізацію застосування парацетамолу під час вагітності під час лікування незначних підвищень температури.

Видання Nature вказує, що професійні дослідження не підтверджують зв'язок між парацетамолом та аутизмом. Навіть якщо такий зв'язок існує, він дуже незначний і не означає, що препарат викликає аутизм.

Компанія Kenvue теж заявила, що Тайленол не пов'язаний з аутизмом. "Ми вважаємо, що незалежна, обґрунтована наука чітко показує, що приймання ацетамінофену [назва, яка використовується для парацетамолу у США] не викликає аутизм. Ацетамінофен є найбезпечнішим варіантом знеболювального засобу для вагітних жінок за потреби протягом усієї вагітності", - повідомила компанія.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3780
  0,0031
 0,01
EUR
 1
 48,8012
  0,0708
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0204  0,02 0,06 41,5475  0,01 0,03
EUR 48,4061  0,17 0,35 49,0554  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4200  0,05 0,12 41,4500  0,05 0,12
EUR 48,8700  0,17 0,35 48,9000  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес