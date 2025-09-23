Трамп обвалив акції Kenvue, заявивши про зв'язок парацетамолу з аутизмом

Президент США Дональд Трамп обвалив акції фармацевтичної компанії Kenvue, заявивши у понеділок про зв'язок її знеболювального препарату Тайленол (активна речовина - парацетамол) з аутизмом. Вартість акцій Kenvue впала на 7% до найнижчого рівня з часу її відокремлення від материнської компанії Johnson & Johnson, пише Financial Time.

Tylenol утримує значну частку ринку парацетамолу в США і є найвідомішим брендом цього препарату в країні.

За словами Трампа, вагітним жінкам і немовлятам не слід приймати Тайленол. "Просто не приймайте його, якщо в цьому немає крайньої потреби. Боріться з усіх сил, щоб уникнути його вживання", - сказав він на заході в Білому домі.

Тим часом Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) повідомило, що розпочало процедуру зміни маркування парацетамолу з попередженням про можливі підвищені ризики розвитку аутизму й розладів уваги. Регулятор також надіслав листа лікарям, у якому рекомендував медикам зважати на мінімізацію застосування парацетамолу під час вагітності під час лікування незначних підвищень температури.

Видання Nature вказує, що професійні дослідження не підтверджують зв'язок між парацетамолом та аутизмом. Навіть якщо такий зв'язок існує, він дуже незначний і не означає, що препарат викликає аутизм.

Компанія Kenvue теж заявила, що Тайленол не пов'язаний з аутизмом. "Ми вважаємо, що незалежна, обґрунтована наука чітко показує, що приймання ацетамінофену [назва, яка використовується для парацетамолу у США] не викликає аутизм. Ацетамінофен є найбезпечнішим варіантом знеболювального засобу для вагітних жінок за потреби протягом усієї вагітності", - повідомила компанія.