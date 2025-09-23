ОАЕ підписали угоду про автоматичний обмін податковою інформацією щодо криптовалют

Об'єднані Арабські Емірати приєдналися до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією в рамках Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) - регламенту звітності по криптоактивах. Про це повідомило Міністерство фінансів країни.

Угода передбачає обмін податковими даними про діяльність з криптоактивами між підписантами CARF, що має посилити прозорість галузі та забезпечити відповідність міжнародним стандартам.

Впровадження регламенту в ОАЕ очікується у 2027 році, а перший обмін податковою інформацією відбудеться у 2028 році.

Паралельно з підписанням угоди, Міністерство фінансів країни оголосило про запуск публічних консультацій, які триватимуть до 8 листопада 2025 року.

До участі запрошуються всі зацікавлені сторони - кастодіани, трейдери, біржі, консультанти, провайдери гаманців тощо. Основна мета - розробити чіткі та ефективні регуляторні правила, враховуючи думки експертів та зацікавлених сторін, та узгоджені з потребами ринку.