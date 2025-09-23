У США 50% жителів сприймають ШІ як загрозу для людей — Pew Research

Половина американців сприймають ШІ як загрозу для повсякденного життя.

Як йдеться у дослідженні Pew Research, також більше половини американців вважають, що технології підірвуть креативне мислення та погіршать стосунки.

За даними дослідницького центру, жителі США дедалі більше сприймають штучний інтелект як загрозу для повсякденного життя та базових людських якостей - половина респондентів заявила, що поширення штучного інтелекту викликає у них занепокоєння, і лише 10% відчувають наснагу.

Дослідження, яке було проведене серед 5023 дорослих у червні 2025 року, виявило і певний парадокс. З'ясувалося, що 73% опитаних готові дозволити штучному інтелекту допомагати з побутовими завданнями, але 61% хоче більшого контролю над його впровадженням. Разом з тим 57% опитаних зізналися, що відчувають відсутність реального впливу на те, як технології проникають у їхнє життя.

Зазначається, що головний страх американців пов'язаний з втратою ключових навичок - більше 53% опитаних вважають, що ШІ погіршить творче мислення, а половина переконана, що він негативно вплине на міжособистісні стосунки.

Автори дослідження також відмічають, що молодь більш поінформована про ШІ, але й більш песимістична. Близько 61% американців віком до 30 років вважають, що технології послаблять креативність, проти 42% серед людей, старших за 65 років.

Окремі функції американці все ж готові довірити штучному інтелекту - наприклад, прогнозування погоди чи боротьбу з фінансовими злочинами, але більшість категорично відкидає його роль в особистій сфері. Нормативні очікування відображають певну тривогу суспільства. За даними Gallup-SCSP, 80% американців виступають за посилення державного нагляду за галуззю.