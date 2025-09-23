Фінансові новини
Другий світовий енергогігант відмовився від виробництва біопалива в Роттердамі
09:43 23.09.2025 |
British Petroleum (ВР), одна з найбільших глобальних енергокомпаній, зупинила роботи на своєму заводі з виробництва біопалива у Роттердамі. Про це пише Reuters.
На початку вересня проєкт біопаливного заводу в Нідерландах згорнула британська Shell. У компанії пояснили це неконкурентоспроможністю проєкту.
"Ми нарощуємо потужності зі спільного перероблення, максимізуючи інтегровану цінність наших НПЗ, і продовжимо оцінювати варіанти виробництва біопалива на наших НПЗ, надаючи перевагу малокапіталомістким проєктам", - заявив агентству представник ВР.
Компанія встановила для себе інвестиційний бар'єр у розмірі 15% прибутковості для проєктів із виробництва біопалива - такий, як і для проєктів з видобутку нафти та газу.
За останні місяці BP відмовилася від планів будівництва окремих заводів з виробництва біопалива у Квінані (Австралія), призупинила роботи на заводах у Лінгені (Німеччина) і Черрі-Пойнт (США), залишивши свій об'єкт у Кастельоні (Іспанія) як потенційний довгостроковий варіант на майбутнє.
Ще у 2023 році BP заявляла, що ці заводи й Роттердамський проєкт будуть виробляти загалом 50 000 барелів на добу до 2030 року. Жоден із них ще не ухвалив остаточного інвестиційного рішення.
У результаті біопаливний бізнес BP буде зосереджений на підприємстві Bunge Bioenergia в Бразилії.
