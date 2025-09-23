Фінансові новини
- |
- 23.09.25
- |
- 19:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шоу Джиммі Кіммела повернуть до етеру: його зупинили після критики ведучого в бік республіканців
09:36 23.09.2025 |
Компанія Walt Disney заявила, що поверне до етеру вечірнє шоу, яке веде журналіст Джиммі Кіммел. Його зупинили після того, як ведучий звинуватив республіканців у спробі використати вбивство консервативного блогера Чарлі Кірка в політичних цілях.
Про це повідомляє ABC News.
Як пояснили у Walt Disney, вони вирішили призупинити виробництво шоу, «щоб уникнути подальшого розпалювання напруженої ситуації в емоційний для нашої країни момент». Там також додали, що «деякі коментарі» здалися «невчасними та нетактовними».
Однак компанія зазначила, що після «вдумливих розмов» із Кіммелом дійшла висновку, що шоу повинно повернутися в етер 23 вересня. Сам журналіст поки не коментував повернення свого шоу.
Що передувало?
Під час свого шоу Кіммел розкритикував MAGA-республіканців за спробу використати вбивство політичного активіста Чарлі Кірка в політичних цілях.
«Банда MAGA відчайдушно намагається зобразити, ніби хлопець, що убив Чарлі Кірка, відрізняється чимось від них, і робить усе можливе, щоб отримати політичні очки», - сказав він.
Після цього ABC оголосив, що шоу Кіммела буде призупинено «на невизначений термін».
За інформацією CNN, на телеканал публічно тиснув посадовець адміністрації президента США, який відповідає за ліцензування місцевих станцій телеканалу ABC.
Президент США Дональд Трамп привітав таке рішення, заявивши, що в Кіммела «нульовий талант», а його рейтинги нижчі, ніж у Стівена Колбера - іншого журналіста, який веде пізнє шоу.
Перед тим віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав писати роботодавцям про тих, хто святкує смерть Чарлі Кірка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рютте відповів, чи збирається НАТО збивати російські літаки-порушники
|НАТО - після порушення Росією повітряного простору Естонії: Альянс використає всі інструменти для оборони
|Bloomberg: розмір нової програми МВФ для України попередньо оцінюється в $8 млрд
|Законопроєкт про скасування експортного мита на сою та ріпак зареєстровано в Раді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|У Білорусі через закриття кордону з Польщею зазнають збитків постачальники валюти до країни
|Туск анонсував відкриття кордону Польщі з Білоруссю
|Lockheed Martin показала «секретний» дрон Vectis для супроводження винищувачів
|Більше LNG для Європи. Equinor почала видобуток метану у Баренцевому морі
|Сейм Литви дозволив військовим швидше збивати дрони над країною
|П'ятий саміт Кримської платформи відбудеться у середу у Нью-Йорку - МЗС
Бізнес
|Хакери все частіше атакують ланцюги постачання великих корпорацій — FT
|ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет
|В Україні розробили штучний інтелект для виявлення замаскованих позицій росіян
|Google додає Gemini в Chrome для всіх користувачів
|Угода з Nvidia може вивести виробництво чипів Intel на новий рівень
|Looking Glass представляє гололюмінесцентні дисплеї HLD: об’ємне зображення без відстеження погляду від $1500
|Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg