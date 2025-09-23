Шоу Джиммі Кіммела повернуть до етеру: його зупинили після критики ведучого в бік республіканців

Компанія Walt Disney заявила, що поверне до етеру вечірнє шоу, яке веде журналіст Джиммі Кіммел. Його зупинили після того, як ведучий звинуватив республіканців у спробі використати вбивство консервативного блогера Чарлі Кірка в політичних цілях.

Про це повідомляє ABC News.

Як пояснили у Walt Disney, вони вирішили призупинити виробництво шоу, «щоб уникнути подальшого розпалювання напруженої ситуації в емоційний для нашої країни момент». Там також додали, що «деякі коментарі» здалися «невчасними та нетактовними».

Однак компанія зазначила, що після «вдумливих розмов» із Кіммелом дійшла висновку, що шоу повинно повернутися в етер 23 вересня. Сам журналіст поки не коментував повернення свого шоу.

Що передувало?

Під час свого шоу Кіммел розкритикував MAGA-республіканців за спробу використати вбивство політичного активіста Чарлі Кірка в політичних цілях.

«Банда MAGA відчайдушно намагається зобразити, ніби хлопець, що убив Чарлі Кірка, відрізняється чимось від них, і робить усе можливе, щоб отримати політичні очки», - сказав він.

Після цього ABC оголосив, що шоу Кіммела буде призупинено «на невизначений термін».

За інформацією CNN, на телеканал публічно тиснув посадовець адміністрації президента США, який відповідає за ліцензування місцевих станцій телеканалу ABC.

Президент США Дональд Трамп привітав таке рішення, заявивши, що в Кіммела «нульовий талант», а його рейтинги нижчі, ніж у Стівена Колбера - іншого журналіста, який веде пізнє шоу.

Перед тим віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав писати роботодавцям про тих, хто святкує смерть Чарлі Кірка.