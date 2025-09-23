Фінансові новини
Американський Мінфін рятує Аргентину від ринкової кризи
09:19 23.09.2025 |
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що розглядає "значне й рішуче" втручання, щоб допомогти Аргентині впоратися з різкою волатильністю на фінансових ринках, фактично надаючи фінансову підтримку лібертарианському президентові Хав'єру Мілею.
Про це повідомляє агентство Financial Times.
Бессент повідомив, що Вашингтон розглядає можливість викупу аргентинської валюти або державних боргових паперів через фонд, підконтрольний Міністерству фінансів США, підкресливши, що "усі варіанти залишаються на столі".
Міністр процитував відомі слова колишнього президента Європейського центробанку Маріо Драґі, сказавши, що США зроблять "усе необхідне", щоб підтримати фінансові ринки Аргентини.
"Ми надсилаємо сигнал: якщо ви робите правильні кроки, дотримуєтеся зваженої політики й поділяєте цінності США... ми готові надати допомогу, коли ситуація виходить з рівноваги", - наголосив Бессент.
Мілеї, який вважається близьким союзником Дональда Трампа, намагається зупинити падіння песо та здешевлення активів після несподівано слабкого результату його партії на місцевих виборах, що стривожило ринки.
Президент Аргентини та Бессент планують зустрітися з Трампом у Нью-Йорку у вівторок. Бессент заявив, що до зустрічі жодних рішень про втручання оголошувати не будуть, але додав, що допомога не матиме "жодних умов" для уряду Мілея.
"Подивимося, в якому стані будуть ринки і який рівень відтоку капіталу, можливо, відтік навіть зміниться на приплив", - сказав він.
У мережі X Бессент назвав Аргентину "системно важливим союзником США у Латинській Америці" та підкреслив, що Мінфін США "готовий зробити все необхідне в межах свого мандата, щоб підтримати Аргентину. Усі варіанти стабілізації залишаються на столі".
Він уточнив, що пакет підтримки "може включати, але не обмежуватися" такими інструментами, як валютні свопи, прямі покупки валюти та викуп доларових державних облігацій Аргентини коштом Фонду стабілізації обмінного курсу (Exchange Stabilization Fund) Мінфіну США.
