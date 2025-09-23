Ультраправу партію Польщі позбавлять субсидії через проблеми зі звітністю

Державна виборча комісія Польщі в понеділок відхилила фінансовий звіт ультраправої партії "Конфедерація", що означає втрату нею права на отримання державних субсидій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Рішення відхилити фінансовий звіт "Конфедерації" Державна виборча комісія Польщі ухвалила одноголосно. Воно є наслідком відхилення фінансового звіту виборчого комітету "Конфедерації" за вибори до Європейського парламенту у 2024 році.

Тоді Державна виборча комісія вказала, що комітет "Конфедерації", порушуючи положення Виборчого кодексу, прийняв матеріальні вигоди на суму близько 47 тисяч злотих.

У рішенні також вказується, що ультраправі використали надану їм раніше державну субсидію не для статутної діяльності партії - а саме на придбання тисячі виборчих кепок з написом "Менцен-2025" на підтримку свого кандидата в президенти Славоміра Менцена.

Відхилення річного звіту партії, яка отримує субсидію, означає втрату нею права на неї на три роки.

В одному з останніх опитувань про підтримку ультраправої "Конфедерації" заявили 12% опитаних поляків, що робить її третьою найпопулярнішою партією Польщі.

"Конфедерація" відома провокаційними заявами проти України, але після падіння російських дронів у Польщі в її лавах засуджували проросійські наративи про причетність до цього Києва.