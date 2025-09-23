Фінансові новини
Європейці почали уникати товарів із США через мита Трампа, – Reuters
09:13 23.09.2025 |
Споживачі єврозони змінюють поведінку на тлі ризику запровадження нових тарифів США: 26% респондентів перейшли з американських товарів на альтернативи, а 16% скоротили загальні витрати.
Попри значні заощадження після пандемії, домогосподарства весь рік обережні з великими покупками через невизначеність довкола тарифів, повідомляє Reuters із посиланням на дані опитування Європейського центрального банку (ЄЦБ).
При цьому скорочення майже повністю торкнулося дискреційних витрат, тоді як витрати на необхідні товари та послуги лишилися стабільними.
За оцінкою ЄЦБ, вищі доходи домогосподарств частіше приводять до заміни товарів із США на інші, нижчі - до зменшення споживання. На рішення споживачів також впливає фінансова грамотність.
Частина опитаних підвищила інфляційні очікування, зокрема довгострокові. ЄЦБ також застерігає, що вплив тарифів на ціни може виявитися не тимчасовим.
В результаті тарифна невизначеність стримує окремі сектори економіки єврозони, тоді як політичні ризики й очікування нових обмежень формують більш обережну модель споживання, додають у ЄЦБ.
Раніше повідомлялось, що Верховний суд США повідомив, що швидко праналізує законність більшості тарифів президента Дональда Трампа, які стали основою його торговельної політики.
Судді звернулися до уряду, бізнес-об'єднань та штатів із проханням надати свої зауваження у справі до 19 вересня, розгляд справи заплановано на перший тиждень листопада.
