Оренда офісів стрімко дешевшає в китайських мегаполісах
16:53 22.09.2025 |
Зниження середньої ставки оренди офісної нерухомості спостерігається у великих містах Китаю, йдеться в дослідженні компанії CORE.XP.
"Спостерігається стрімке зниження орендних ставок у ключових китайських мегаполісах. Усі чотири міста китайського кластера - Пекін, Шанхай, Шеньчжень і Гуанчжоу - перебувають у фазі "стрімкого зниження" ставки оренди", - йдеться в огляді.
Як зазначається, загалом у восьми з 17 азійських міст ставки вже знижуються або перебувають на мінімумі.
Згідно з дослідженням, аналіз циклу ставок оренди в 75 найбільших містах світу виявив значну регіональну диференціацію: тоді як китайські мегаполіси переживають фазу стрімкого зниження ставок, європейські ринки здебільшого досягли пікових значень, а північноамериканські демонструють зростання.
Загалом 79% найбільших офісних ринків світу перебувають у фазі зростання або на піку орендних ставок, при цьому найбільша концентрація таких ринків спостерігається в Європі, де 15 із 21 міста з максимальними ставками оренди досягли граничних значень.
