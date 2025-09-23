Авторизация

Оренда офісів стрімко дешевшає в китайських мегаполісах

 

Зниження середньої ставки оренди офісної нерухомості спостерігається у великих містах Китаю, йдеться в дослідженні компанії CORE.XP.

"Спостерігається стрімке зниження орендних ставок у ключових китайських мегаполісах. Усі чотири міста китайського кластера - Пекін, Шанхай, Шеньчжень і Гуанчжоу - перебувають у фазі "стрімкого зниження" ставки оренди", - йдеться в огляді.

Як зазначається, загалом у восьми з 17 азійських міст ставки вже знижуються або перебувають на мінімумі.

Згідно з дослідженням, аналіз циклу ставок оренди в 75 найбільших містах світу виявив значну регіональну диференціацію: тоді як китайські мегаполіси переживають фазу стрімкого зниження ставок, європейські ринки здебільшого досягли пікових значень, а північноамериканські демонструють зростання.

Загалом 79% найбільших офісних ринків світу перебувають у фазі зростання або на піку орендних ставок, при цьому найбільша концентрація таких ринків спостерігається в Європі, де 15 із 21 міста з максимальними ставками оренди досягли граничних значень.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Китай
 

