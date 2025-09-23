Фінансові новини
- 23.09.25
- 00:11
Уряд США хоче, щоб Google продала частину бізнесу онлайн-реклами
16:50 22.09.2025 |
Google вкотре зіткнулася з антимонопольними органами США, які цього разу намагаються змусити компанію продати частину свого бізнесу онлайн-реклами. Судовий процес щодо цієї справи розпочався у понеділок, 22 вересня 2025 року, повідомляє Reuters.
Мін'юст США разом із кількома штатами вимагають, щоб Google продала свою рекламну біржу AdX. На цій платформі видавці платять компанії 20% комісії за рекламу, яка продається на аукціонах під час відкриття сайтів. Крім того, уряд хоче, щоб алгоритм визначення переможців цих аукціонів став відкритим.
Google каже, що вимоги Мін'юсту неможливо реалізувати й вони лише створять довгу невизначеність для рекламодавців та видавців. Замість цього компанія пропонує змінити правила, щоб видавцям було зручніше користуватися її платформою та підтримувати інші сервіси. Але Мін'юст вважає, що цього замало для відновлення конкуренції.
Попри нові заяви техгіганта, раніше Google вже пропонувала продати AdX під час переговорів щодо завершення антимонопольного розслідування Європейського союзу. Зібрані внутрішні дослідження компанії щодо продажу можуть стати доказом під час суду.
Нагадаємо, що у квітні Федеральна суддя Леоні Бринкіма з Окружного суду США по Східному округу Вірджинії постановила, що Google є монополістом у сфері технологій онлайн-реклами. Бринкіма, зокрема, буде суддею й у цій судовій справі.
Раніше у вересні Європейська комісія також оштрафувала Google майже на €3 мільярди за зловживання у сфері онлайн-реклами. Компанію також зобов'язали припинити практику надання переваг власним сервісам рекламних технологій.
