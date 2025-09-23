США намагаються запобігти, тому, щоб після рішення президента Дональда Трампа щодо зняття санкцій з білоруської авіакомпанії "Белавіа" підсанкційні авіазапчастини не потрапили до Росії.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Хоча Вашингтон дозволить продаж запасних частин "Белавіа", він намагається заборонити цій авіакомпанії польоти в Росію, хоча таке обмеження може виявитися неефективним, зазначає видання.

Після оголошення про зняття санкцій США з "Белавіа" 11 вересня Міністерство торгівлі США надіслало листа генеральному директору авіакомпанії, в якому виклало умови відновлення доступу до запасних частин для парку з 16 літаків, дев'ять з яких - це Boeing.

"Цей дозвіл не дає змоги виконувати польоти до Куби, Ірану, Північної Кореї, Росії, Сирії, тимчасово окупованого Кримського регіону України або так званих Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки України", - ідеться в документі, що стосується експорту запасних частин.

Однак 15 вересня "Белавіа" оголосила про 50-відсоткову знижку на рейси до Санкт-Петербурга.

Через зняття санкцій з білоруської державної авіакомпанії зріс ризик того, що компоненти літаків, вироблені в США, можуть опинитися у російських авіакомпаній, які гостро потребують технічного обслуговування і запасних частин після більш ніж трьох років західних санкцій.

Рішення США також створило потенційний розкол з Європейським Союзом.