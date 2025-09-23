Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США намагаються запобігти потраплянню авіазапчастин до РФ після зняття санкцій з "Белавіа"

 

США намагаються запобігти, тому, щоб після рішення президента Дональда Трампа щодо зняття санкцій з білоруської авіакомпанії "Белавіа" підсанкційні авіазапчастини не потрапили до Росії.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Хоча Вашингтон дозволить продаж запасних частин "Белавіа", він намагається заборонити цій авіакомпанії польоти в Росію, хоча таке обмеження може виявитися неефективним, зазначає видання.

Після оголошення про зняття санкцій США з "Белавіа" 11 вересня Міністерство торгівлі США надіслало листа генеральному директору авіакомпанії, в якому виклало умови відновлення доступу до запасних частин для парку з 16 літаків, дев'ять з яких - це Boeing.

"Цей дозвіл не дає змоги виконувати польоти до Куби, Ірану, Північної Кореї, Росії, Сирії, тимчасово окупованого Кримського регіону України або так званих Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки України", - ідеться в документі, що стосується експорту запасних частин.

Однак 15 вересня "Белавіа" оголосила про 50-відсоткову знижку на рейси до Санкт-Петербурга.

Через зняття санкцій з білоруської державної авіакомпанії зріс ризик того, що компоненти літаків, вироблені в США, можуть опинитися у російських авіакомпаній, які гостро потребують технічного обслуговування і запасних частин після більш ніж трьох років західних санкцій.

Рішення США також створило потенційний розкол з Європейським Союзом.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес