Макрон: Навіть у такій ситуації ми не можемо конфіскувати активи Центробанку РФ
15:58 22.09.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Євросоюз не може конфіскувати заморожені російські активи. В інтерв'ю CBS News він пояснив, що дотримання міжнародного права критично важливе для збереження світового порядку - бо якщо й західні країни почнуть порушувати закони, то це призведе до повного хаосу.
"Щодо заморожених активів ми зв'язані дотриманням міжнародних правил. Не можна конфіскувати активи Центрального банку навіть у такій ситуації. Це питання довіри", - сказав він.
"Тому ми будемо поважати міжнародне право. Ми не будемо робити якихось неможливих речей із цими замороженими активами", - сказав Макрон.
Водночас він нагадав, що доходи від заморожених російських активів уже використовуються для фінансування допомоги Україні.
Заморожені активи російського Центрального банку становлять близько $300 мільярдів. Більшість цих грошей перебуває в Європі, зокрема у Бельгії, де депозитарій цінних паперів Euroclear зберігає 194 мільярди євро.
Євросоюз пообіцяв не віддавати ці гроші Росії, поки вона не виплатить Україні репарації.
