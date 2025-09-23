Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Макрон: Навіть у такій ситуації ми не можемо конфіскувати активи Центробанку РФ

 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Євросоюз не може конфіскувати заморожені російські активи. В інтерв'ю CBS News він пояснив, що дотримання міжнародного права критично важливе для збереження світового порядку - бо якщо й західні країни почнуть порушувати закони, то це призведе до повного хаосу.

"Щодо заморожених активів ми зв'язані дотриманням міжнародних правил. Не можна конфіскувати активи Центрального банку навіть у такій ситуації. Це питання довіри", - сказав він.

"Тому ми будемо поважати міжнародне право. Ми не будемо робити якихось неможливих речей із цими замороженими активами", - сказав Макрон.

Водночас він нагадав, що доходи від заморожених російських активів уже використовуються для фінансування допомоги Україні.

Заморожені активи російського Центрального банку становлять близько $300 мільярдів. Більшість цих грошей перебуває в Європі, зокрема у Бельгії, де депозитарій цінних паперів Euroclear зберігає 194 мільярди євро.

Євросоюз пообіцяв не віддавати ці гроші Росії, поки вона не виплатить Україні репарації.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

