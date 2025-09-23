Китай заборонить будівництво сталеливарних потужностей, скорочуватиме випуск

Китай представив новий план дій для сталеливарної промисловості, що включає комплекс заходів щодо вирішення хронічної проблеми надлишку пропозиції. Це відбувається на тлі активізації зусиль Пекіна щодо припинення низки цінових воєн, що вирують в економіці, пише South China Morning Post.

План, що включає сувору заборону на введення в дію додаткових потужностей і заходи щодо прискорення виведення з експлуатації застарілого обладнання, може стати прикладом для інших галузей, які страждають від надвиробництва і надмірної конкуренції.

Документ, опублікований міністерством промисловості та інформаційних технологій спільно з низкою інших відомств у понеділок, закликає до суворого контролю за потужностями та обсягами виробництва сталі. У ньому наголошується, що для стабілізації галузі необхідні "скоординовані зусилля як з питань пропозиції, так і попиту".

Метою плану є "прискорення переходу від старих до нових драйверів зростання, розвиток нових продуктивних сил і подальше підвищення стійкості та безпеки промислових ланцюжків і ланцюжків поставок". Сталеливарна промисловість має прагнути до щорічного нарощування доданої вартості приблизно на 4% у наступні два роки та завершення модернізації понад 80% сталеливарних потужностей для досягнення наднизьких викидів шкідливих речовин до кінця цього року.

Хоча на частку сталеливарних компаній КНР припадає більше половини світового виробництва, середня рентабельність у компаній з лістингом у 2024 році становила мінус 0,26% через структурні проблеми в галузі, йдеться у звіті.

За даними CINDA Securities, за першу половину вересня в країні було випущено 7,44 млн тонн п'яти основних видів сталевої продукції, що приблизно на 5,8% більше, ніж за той самий період роком раніше. Запаси сталі збільшилися на 12,1% - до 11,01 млн тонн, тоді як споживання знизилося приблизно на 4,6% і становило 8,5 млн тонн.

Зведений індекс цін на сталь перебуває зараз на рівні 3507 юанів ($493) за тонну, що приблизно на 2,6% вище за торішній показник, але приблизно на 14% менше, ніж у 2023 році.

Китай у 2024 році знизив виплавку сталі на 1,7% - до 1,005 млрд тонн.