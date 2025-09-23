Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Британія розглядає скасування плати за візи для «найкращих мізків світу»

 

Прем'єр Британії Кір Стармер нібито розмірковує над скасуванням частини візових зборів для талановитих фахівців - у спробі привабити до Британії наукові таланти на тлі жорсткої антиімміграційної політики адміністрації Трампа.

Про це повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

В офісі британського прем'єра нібито працюють над ідеями щодо приваблення в країну найкращих наукових талантів світу - академіків і фахівців з цифрових технологій - у сподіванні підсилити економічне зростання і конкурентоспроможність країни.

Серед заходів, які розглядають як стимули - скасування візових зборів для таких кандидатів, повідомили особи, поінформовані про дискусії між офісом прем'єра і Міністерством фінансів.

"Ми говоримо про людей, які навчалися в одному з топ-5 університетів світу, або здобули престижні премії. Ми обговорюємо ідею повного скасування візового збору", - сказав анонімний посадовець-співрозмовник видання.

Як зазначають, такі реформи почали обговорюватися ще до анонсу адміністрації Трампа про візовий збір у розмірі 100 тисяч доларів на нові візи H-1B, на які часто подаються іноземці, що приїздять працювати в американських технологічних компаніях-гігантах. Проте, як зазначає один зі співрозмовників, ці нововведення у США стали "додатковим вітром у вітрила".

Зараз у Британії візовий збір для осіб, які претендують на неї за критерієм таланту, становить 766 фунтів стерлінгів (більше тисячі доларів) - як для самого заявника, так і кожного члена родини, з якими він планує разом переїхати до Об'єднаного Королівства.

Ідею поки не починали обговорювати з МВС - ключовим відомством, відповідальним за міграційні питання, для якого зараз викликом номер один є скорочення імміграції.

Один зі співрозмовників зазначив, що ці плани "не свідчать про розмивання нашої рішучості скорочувати міграцію, а про те, щоб залучити у Британію найяскравіших і найкращих".

Нагадаємо, в середині вересня десятки тисяч людей вийшли на антиімміграційний марш і контрпротест у Лондоні.

Нещодавно Британія вислала до Франції першого мігранта за угодою між країнами про повернення шукачів притулку, що набула чинності у серпні.
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес