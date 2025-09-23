Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Замість Siemens: Іран почав постачати Росії газові турбіни

 

Іран за десятиліття перебування під санкціями зміг досягти помітних успіхів у низці виробничих секторів, зокрема почав постачати турбіни до Росії.

Про це пише The Moscow Times.

Найвідомішим товаром, який він почав постачати Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, стали безпілотники Shahed.

Тепер електроенергію на російських електростанціях теж вироблятимуть за допомогою іранського обладнання.

Іранська компанія MAPNA поставила до Росії свою першу вдосконалену газову турбіну MGT-70 в рамках укладеної у 2022 році угоди про експорт 40 таких апаратів.

Іранське обладнання має замінити турбіни Siemens, які з початку війни німецька компанія перестала постачати та обслуговувати в Росії.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Іран, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес