ЄС хоче скасувати закон про cookies, що зіпсував інтернет

Європейська комісія готує масштабне спрощення цифрового законодавства, яке може покласти край набридливим банерам зі згодою на використання cookies. Йдеться про правило 2009 року, яке стало основою сучасного "поп-ап хаосу" в інтернеті. Про це пише Politico.

Тоді ЄС оновив директиву e-Privacy, вимагаючи, щоб сайти отримували згоду користувачів перед встановленням cookies на пристрої, за винятком "абсолютно необхідних" для роботи сервісу. З часом це призвело до того, що кожен сайт показує банери згоди, які користувачі майже завжди ігнорують.

"Забагато згоди фактично вбиває саму ідею згоди", - пояснює юрист із даних Keller and Heckman Пітер Креддок.

За його словами, люди настільки звикли натискати "погоджуюсь", що перестали уважно читати повідомлення і не сприймають їх серйозно.

Тепер Брюссель планує змінити ситуацію. У грудні комісія представить "омнібус-текст", який має прибрати надмірні вимоги до цифрових компаній. Минулого тижня чиновники провели зустріч із представниками індустрії, обговоривши варіанти реформування правил щодо cookies. Серед ідей - дати користувачам змогу налаштовувати свої переваги один раз у браузері, а не щоразу при відвідуванні нового сайту, або ж розширити перелік винятків, коли згода не потрібна.

Деякі країни ЄС уже пропонували подібні зміни. Наприклад, Данія запропонувала відмовитися від банерів у випадках, коли cookies потрібні для технічно необхідних функцій чи базової статистики.

Індустрія ж наполягає на інтеграції правил щодо cookies у Загальний регламент про захист даних (GDPR). Він є більш гнучким, адже дозволяє компаніям обирати підхід залежно від ризику, тоді як e-Privacy Directive вимагає суворої згоди в будь-якому випадку.

Втім, реформа неминуче зіткнеться з потужним спротивом з боку прихильників приватності. У Європі є побоювання, що розширення винятків відкриє шлях для додаткового відстеження користувачів та таргетованої реклами.

"Зосереджуватися лише на cookies - це як переставляти шезлонги на "Титаніку", де сам корабель - це рекламне стеження", - зазначає радниця European Digital Rights Іксасо Домінґес де Олазабаль.

Дискусія продовжиться наступного року, коли ЄС представить новий закон - Digital Fairness Act, що має врегулювати онлайн-рекламу та захистити споживачів від маніпулятивного дизайну.